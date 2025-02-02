https://ria.ru/20250202/putin-1996880919.html

Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму

Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму - РИА Новости, 02.02.2025

Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму

Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю освобождения Освенцима. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:31:00+03:00

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россия

80-летие победы в великой отечественной войне

освенцим

владимир путин

павел зарубин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю освобождения Освенцима."А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал", - сказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о решении европейских властей не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима.

https://ria.ru/20250202/putin-1996882208.html

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россия, освенцим, владимир путин, павел зарубин, 80-летие победы в великой отечественной войне