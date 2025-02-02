https://ria.ru/20250202/putin-1996880919.html
Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму
Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму - РИА Новости, 02.02.2025
Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму
Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю освобождения Освенцима. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:31:00+03:00
2025-02-02T12:31:00+03:00
2025-02-02T13:07:00+03:00
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освенцим
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю освобождения Освенцима."А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал", - сказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о решении европейских властей не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима.
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Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму
Путин назвал позорным отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму