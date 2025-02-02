Рейтинг@Mail.ru
Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:31 02.02.2025 (обновлено: 13:07 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/putin-1996880919.html
Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму
Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму - РИА Новости, 02.02.2025
Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму
Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю освобождения Освенцима. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:31:00+03:00
2025-02-02T13:07:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
освенцим
владимир путин
павел зарубин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю освобождения Освенцима."А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал", - сказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о решении европейских властей не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима.
https://ria.ru/20250202/putin-1996882208.html
россия
освенцим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, освенцим, владимир путин, павел зарубин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Освенцим, Владимир Путин, Павел Зарубин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму

Путин назвал позорным отказ приглашать Россию на мероприятия по Освенциму

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю освобождения Освенцима.
"А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал", - сказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря о решении европейских властей не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Путин: нужно было пригласить на мероприятия по Освенциму его освободителей
Вчера, 12:44
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияОсвенцимВладимир ПутинПавел Зарубин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала