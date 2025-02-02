https://ria.ru/20250202/putin-1996880719.html

"Встанут у ноги хозяина". Путин высказался об отношениях Европы с США

"Встанут у ноги хозяина". Путин высказался об отношениях Европы с США - РИА Новости, 02.02.2025

"Встанут у ноги хозяина". Путин высказался об отношениях Европы с США

Президент Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чего ждать от отношений Европы с США при... РИА Новости, 02.02.2025

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дональд трамп

павел зарубин

сша

европа

владимир путин

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе, а также оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Об отношениях Европы с Вашингтоном"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места".Об исторической памяти на Западе"Что касается приглашения или не приглашения (России. — Прим. ред.) на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал".

https://ria.ru/20250130/putin-1996358591.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995746631.html

сша

европа

освенцим

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Путин об отношениях Трампа с европейскими политиками ПУТИН: «Трамп наведёт там порядок и скоро они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком» - об отношениях президента США с европейскими политиками 2025-02-02T12:31 true PT6M05S

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дональд трамп, павел зарубин, сша, европа, владимир путин, освенцим