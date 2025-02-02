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"Встанут у ноги хозяина". Путин высказался об отношениях Европы с США - РИА Новости, 02.02.2025
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12:31 02.02.2025 (обновлено: 14:20 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/putin-1996880719.html
"Встанут у ноги хозяина". Путин высказался об отношениях Европы с США
"Встанут у ноги хозяина". Путин высказался об отношениях Европы с США - РИА Новости, 02.02.2025
"Встанут у ноги хозяина". Путин высказался об отношениях Европы с США
Президент Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чего ждать от отношений Европы с США при... РИА Новости, 02.02.2025
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дональд трамп
павел зарубин
сша
европа
владимир путин
освенцим
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе, а также оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Об отношениях Европы с Вашингтоном&quot;Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места&quot;.Об исторической памяти на Западе&quot;Что касается приглашения или не приглашения (России. — Прим. ред.) на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал&quot;.
https://ria.ru/20250130/putin-1996358591.html
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Путин об отношениях Трампа с европейскими политиками
ПУТИН: «Трамп наведёт там порядок и скоро они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком» - об отношениях президента США с европейскими политиками
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дональд трамп, павел зарубин, сша, европа, владимир путин, освенцим
Дональд Трамп, Павел Зарубин, США, Европа, Владимир Путин, Освенцим
"Встанут у ноги хозяина". Путин высказался об отношениях Европы с США

Путин: Трамп быстро наведет порядок, европейские элиты встанут у ноги хозяина

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе, а также оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

Об отношениях Европы с Вашингтоном

«

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
  • Европейским элитам больше нравился Джо Байден, а у Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.
  • Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при Байдене.
  • Политики в Европе боролись с Трампом, вмешивались в предвыборный процесс в США, а после его победы растерялись.
  • У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей нет.
  • Европейские элиты, запрещающие альтернативные политические идеи, — "политическая мелюзга".
  • С точки зрения интересов европейцев это беда.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Мы убедили". В США сделали неожиданное заявление о Путине
30 января, 14:14

Об исторической памяти на Западе

«

"Что касается приглашения или не приглашения (России. — Прим. ред.) на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
  • Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников.
  • Приглашать на мероприятие людей, которые избрали национальным героем Степана Бандеру, очень странно.
  • Недоумение вызывает и приглашение бывшего главы государства, который рукоплещет бывшим солдатам СС, виновникам холокоста, лично уничтожавшим своими руками евреев.
  • Сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он — символ украинской государственности.
  • Польское общество знает о вине Бандеры в холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству.
  • Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к приходу к власти Гитлера и началу Второй мировой войны.
Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц). 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Европарламенте раскритиковали приглашение Зеленского в Освенцим
27 января, 16:56
 
Дональд ТрампПавел ЗарубинСШАЕвропаВладимир ПутинОсвенцим
 
 
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