Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о "политической мелюзге" среди европейских элит - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 02.02.2025 (обновлено: 13:10 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/putin-1996880288.html
Путин рассказал о "политической мелюзге" среди европейских элит
Путин рассказал о "политической мелюзге" среди европейских элит - РИА Новости, 02.02.2025
Путин рассказал о "политической мелюзге" среди европейских элит
Президент РФ Владимир Путин назвал "политической мелюзгой" европейские элиты, которые запрещают альтернативные политические идеи, российский лидер отметил, что... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:27:00+03:00
2025-02-02T13:10:00+03:00
в мире
европа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990205392_0:79:3234:1898_1920x0_80_0_0_565bb2d9ba26e4df55ebfd1f3a205a35.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "политической мелюзгой" европейские элиты, которые запрещают альтернативные политические идеи, российский лидер отметил, что с точки зрения интересов европейцев это беда."Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Не знаю, какие-то люди, у них и образования нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались. С точки зрения интересов граждан европейских стран - это беда какая-то. Мелюзга просто политическая", - сказал Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, а потом, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам. Как будто не понимают, что - ну, запретят сегодня, завтра появится другая альтернатива с другим названием", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250202/putin-1996881902.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990205392_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_207ea5b80652e369b8165729d0d66c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, владимир путин
В мире, Европа, Владимир Путин
Путин рассказал о "политической мелюзге" среди европейских элит

Путин назвал европейские элиты, запрещающие альтернативные идеи, мелюзгой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "политической мелюзгой" европейские элиты, которые запрещают альтернативные политические идеи, российский лидер отметил, что с точки зрения интересов европейцев это беда.
"Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Не знаю, какие-то люди, у них и образования нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались. С точки зрения интересов граждан европейских стран - это беда какая-то. Мелюзга просто политическая", - сказал Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
"Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, а потом, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам. Как будто не понимают, что - ну, запретят сегодня, завтра появится другая альтернатива с другим названием", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Европейские лидеры прошлого могли бороться за свое мнение, заявил Путин
Вчера, 12:40
 
В миреЕвропаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала