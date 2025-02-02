https://ria.ru/20250202/putin-1996880288.html
Путин рассказал о "политической мелюзге" среди европейских элит
Путин рассказал о "политической мелюзге" среди европейских элит - РИА Новости, 02.02.2025
Путин рассказал о "политической мелюзге" среди европейских элит
Президент РФ Владимир Путин назвал "политической мелюзгой" европейские элиты, которые запрещают альтернативные политические идеи, российский лидер отметил, что... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:27:00+03:00
2025-02-02T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "политической мелюзгой" европейские элиты, которые запрещают альтернативные политические идеи, российский лидер отметил, что с точки зрения интересов европейцев это беда."Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Не знаю, какие-то люди, у них и образования нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались. С точки зрения интересов граждан европейских стран - это беда какая-то. Мелюзга просто политическая", - сказал Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, а потом, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам. Как будто не понимают, что - ну, запретят сегодня, завтра появится другая альтернатива с другим названием", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250202/putin-1996881902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, владимир путин
В мире, Европа, Владимир Путин
Путин рассказал о "политической мелюзге" среди европейских элит
Путин назвал европейские элиты, запрещающие альтернативные идеи, мелюзгой