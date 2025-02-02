https://ria.ru/20250202/putin-1996879608.html

Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к Гитлеру, заявил Путин

Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к Гитлеру, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025

Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к Гитлеру, заявил Путин

Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к приходу к власти Гитлера и началу Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:22:00+03:00

2025-02-02T12:22:00+03:00

2025-02-02T13:10:00+03:00

в мире

владимир путин

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адольф гитлер

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к приходу к власти Гитлера и началу Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20241218/ukraina-1989812403.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, германия, адольф гитлер