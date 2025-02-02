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Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к Гитлеру, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025
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12:22 02.02.2025 (обновлено: 13:10 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/putin-1996879608.html
Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к Гитлеру, заявил Путин
Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к Гитлеру, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025
Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к Гитлеру, заявил Путин
Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к приходу к власти Гитлера и началу Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:22:00+03:00
2025-02-02T13:10:00+03:00
в мире
владимир путин
германия
адольф гитлер
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к приходу к власти Гитлера и началу Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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в мире, владимир путин, германия, адольф гитлер
В мире, Владимир Путин, Германия, Адольф Гитлер
Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к Гитлеру, заявил Путин

Путин: сегодняшнее общество в ФРГ не имеет отношения к приходу Гитлера к власти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к приходу к власти Гитлера и началу Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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