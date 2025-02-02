Пушков оценил шансы Джеорджеску на победу на выборах президента Румынии
Пушков: победа Джеорджеску на выборах в Румынии выглядит неизбежной
© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Руководство Евросоюза будет делать всё возможное, чтобы не допустить победу неудобного для них Кэлина Джеорджеску, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
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"Новая победа Джеорджеску выглядит неизбежной, если только его враги не задействуют экстренные меры. Но даже массированные подлоги на выборах при таком огромном разрыве могут не сработать. Вместе с тем можно быть уверенным в том, что Брюссель сделает все возможное, чтобы тандем Орбан-Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии", - написал Пушков в Telegram-канале.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.
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