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Пушков оценил шансы Джеорджеску на победу на выборах президента Румынии

Пушков оценил шансы Джеорджеску на победу на выборах президента Румынии - РИА Новости, 02.02.2025

Пушков оценил шансы Джеорджеску на победу на выборах президента Румынии

Руководство Евросоюза будет делать всё возможное, чтобы не допустить победу неудобного для них Кэлина Джеорджеску, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T15:04:00+03:00

2025-02-02T15:04:00+03:00

2025-02-02T23:54:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Руководство Евросоюза будет делать всё возможное, чтобы не допустить победу неудобного для них Кэлина Джеорджеску, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Новая победа Джеорджеску выглядит неизбежной, если только его враги не задействуют экстренные меры. Но даже массированные подлоги на выборах при таком огромном разрыве могут не сработать. Вместе с тем можно быть уверенным в том, что Брюссель сделает все возможное, чтобы тандем Орбан-Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии", - написал Пушков в Telegram-канале. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.

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Наталья Макарова

в мире, румыния, россия, брюссель, кэлин джеорджеску, алексей пушков, нато