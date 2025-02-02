Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил шансы Джеорджеску на победу на выборах президента Румынии - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 02.02.2025 (обновлено: 23:54 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/pushki-1996895706.html
Пушков оценил шансы Джеорджеску на победу на выборах президента Румынии
Пушков оценил шансы Джеорджеску на победу на выборах президента Румынии - РИА Новости, 02.02.2025
Пушков оценил шансы Джеорджеску на победу на выборах президента Румынии
Руководство Евросоюза будет делать всё возможное, чтобы не допустить победу неудобного для них Кэлина Джеорджеску, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T15:04:00+03:00
2025-02-02T23:54:00+03:00
в мире
румыния
россия
брюссель
кэлин джеорджеску
алексей пушков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985515497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbaef4505fc94525fc8d23146f3a6671.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Руководство Евросоюза будет делать всё возможное, чтобы не допустить победу неудобного для них Кэлина Джеорджеску, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Новая победа Джеорджеску выглядит неизбежной, если только его враги не задействуют экстренные меры. Но даже массированные подлоги на выборах при таком огромном разрыве могут не сработать. Вместе с тем можно быть уверенным в том, что Брюссель сделает все возможное, чтобы тандем Орбан-Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии", - написал Пушков в Telegram-канале. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.
https://ria.ru/20241210/rumyniya-1988210304.html
румыния
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985515497_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_4f32c5808bd38df1c468a5696ecc2438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, россия, брюссель, кэлин джеорджеску, алексей пушков, нато
В мире, Румыния, Россия, Брюссель, Кэлин Джеорджеску, Алексей Пушков, НАТО
Пушков оценил шансы Джеорджеску на победу на выборах президента Румынии

Пушков: победа Джеорджеску на выборах в Румынии выглядит неизбежной

© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Руководство Евросоюза будет делать всё возможное, чтобы не допустить победу неудобного для них Кэлина Джеорджеску, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
«
"Новая победа Джеорджеску выглядит неизбежной, если только его враги не задействуют экстренные меры. Но даже массированные подлоги на выборах при таком огромном разрыве могут не сработать. Вместе с тем можно быть уверенным в том, что Брюссель сделает все возможное, чтобы тандем Орбан-Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии", - написал Пушков в Telegram-канале.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.
Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"Россия виновата". Союзника Украины обезглавили
10 декабря 2024, 08:00
 
В миреРумынияРоссияБрюссельКэлин ДжеорджескуАлексей ПушковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала