Тарифные войны Трампа могут навредить США, заявил Пушков
Сенатор Пушков: тарифные войны Трампа могут ухудшить позиции США в мире
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Угрозы президента Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций Соединенных Штатов в мире и навредить им самим, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
"Трамп делает ставку на экономический диктат и финансовые угрозы, что вызовет антагонизм к США во всех странах, затронутых его мерами. В итоге вместо того, чтобы привести к улучшению позиций Америки в нынешнем мире, это способно привести к дальнейшему ухудшению ее репутации и общего положения", — написал он.
"При этом, начав тарифные войны с союзной Канадой, соседней Мексикой и могучим Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп окончательно обесценил свои угрозы ввести стопроцентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар. Нам эти угрозы изначально представлялись избыточными и неосуществимыми, рассчитанными на внешний эффект", — констатировал политик.
Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Джо Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
Китай, в свою очередь, считает, что Вашингтону в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не вести игру с нулевой суммой, подчеркивал председатель КНР.