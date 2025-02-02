https://ria.ru/20250202/pushki-1996890836.html

Тарифные войны Трампа могут навредить США, заявил Пушков

Тарифные войны Трампа могут навредить США, заявил Пушков - РИА Новости, 02.02.2025

Тарифные войны Трампа могут навредить США, заявил Пушков

Угрозы президента Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций Соединенных Штатов в мире и навредить им самим, заявил сенатор... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T14:21:00+03:00

2025-02-02T14:21:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Угрозы президента Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций Соединенных Штатов в мире и навредить им самим, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Трамп делает ставку на экономический диктат и финансовые угрозы, что вызовет антагонизм к США во всех странах, затронутых его мерами. В итоге вместо того, чтобы привести к улучшению позиций Америки в нынешнем мире, это способно привести к дальнейшему ухудшению ее репутации и общего положения", — написал он.Сенатор отметил, что тарифные войны приведут к росту цен в Соединенных Штатах. Это связано с тем, что американское производство само потребляет большое количество товаров из Канады, Мексики и Китая. "При этом, начав тарифные войны с союзной Канадой, соседней Мексикой и могучим Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп окончательно обесценил свои угрозы ввести стопроцентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар. Нам эти угрозы изначально представлялись избыточными и неосуществимыми, рассчитанными на внешний эффект", — констатировал политик.Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Джо Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.Китай, в свою очередь, считает, что Вашингтону в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не вести игру с нулевой суммой, подчеркивал председатель КНР.

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https://ria.ru/20250202/kitay-1996895132.html

https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html

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канада

мексика

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, канада, мексика, дональд трамп, алексей пушков, брикс, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, китай, джо байден