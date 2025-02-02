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Тарифные войны Трампа могут навредить США, заявил Пушков - РИА Новости, 02.02.2025
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14:21 02.02.2025 (обновлено: 15:40 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/pushki-1996890836.html
Тарифные войны Трампа могут навредить США, заявил Пушков
Тарифные войны Трампа могут навредить США, заявил Пушков - РИА Новости, 02.02.2025
Тарифные войны Трампа могут навредить США, заявил Пушков
Угрозы президента Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций Соединенных Штатов в мире и навредить им самим, заявил сенатор... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:21:00+03:00
2025-02-02T15:40:00+03:00
сша
канада
мексика
дональд трамп
алексей пушков
брикс
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Угрозы президента Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций Соединенных Штатов в мире и навредить им самим, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Трамп делает ставку на экономический диктат и финансовые угрозы, что вызовет антагонизм к США во всех странах, затронутых его мерами. В итоге вместо того, чтобы привести к улучшению позиций Америки в нынешнем мире, это способно привести к дальнейшему ухудшению ее репутации и общего положения", — написал он.Сенатор отметил, что тарифные войны приведут к росту цен в Соединенных Штатах. Это связано с тем, что американское производство само потребляет большое количество товаров из Канады, Мексики и Китая. "При этом, начав тарифные войны с союзной Канадой, соседней Мексикой и могучим Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп окончательно обесценил свои угрозы ввести стопроцентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар. Нам эти угрозы изначально представлялись избыточными и неосуществимыми, рассчитанными на внешний эффект", — констатировал политик.Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Джо Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.Китай, в свою очередь, считает, что Вашингтону в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не вести игру с нулевой суммой, подчеркивал председатель КНР.
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сша, канада, мексика, дональд трамп, алексей пушков, брикс, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, китай, джо байден
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Алексей Пушков, БРИКС, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Китай, Джо Байден
Тарифные войны Трампа могут навредить США, заявил Пушков

Сенатор Пушков: тарифные войны Трампа могут ухудшить позиции США в мире

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Угрозы президента Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций Соединенных Штатов в мире и навредить им самим, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.

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"Трамп делает ставку на экономический диктат и финансовые угрозы, что вызовет антагонизм к США во всех странах, затронутых его мерами. В итоге вместо того, чтобы привести к улучшению позиций Америки в нынешнем мире, это способно привести к дальнейшему ухудшению ее репутации и общего положения", — написал он.
Сенатор отметил, что тарифные войны приведут к росту цен в Соединенных Штатах. Это связано с тем, что американское производство само потребляет большое количество товаров из Канады, Мексики и Китая.
"При этом, начав тарифные войны с союзной Канадой, соседней Мексикой и могучим Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп окончательно обесценил свои угрозы ввести стопроцентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар. Нам эти угрозы изначально представлялись избыточными и неосуществимыми, рассчитанными на внешний эффект", — констатировал политик.
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Китай, в свою очередь, считает, что Вашингтону в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не вести игру с нулевой суммой, подчеркивал председатель КНР.
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