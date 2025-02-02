https://ria.ru/20250202/pushilin-1996917884.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР - РИА Новости, 02.02.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений практически по всем направлениям на территории республики, отметив, что украинские войска РИА Новости, 02.02.2025

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений практически по всем направлениям на территории республики, отметив, что украинские войска пытаются строить новую линию обороны на левом берегу реки Сухие Ялы, но силы РФ не сбавляют темп и продолжают движение вперед. "Идет продвижение подразделений практически по всем направлениям. После освобождения Великой Новоселовки расширяется зона контроля. Противник пытался контратаковать, противник пытается построить на левом берегу реки Сухие Ялы новую линию обороны, но наши ребята не сбавляют темп, продолжают движение вперед", - заявил Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По словам главы ДНР, на кураховском направлении подразделения РФ также расширяют зону контроля. Говоря о красноармейском направлении Пушилин сообщил о "достаточно выверенном контроле" со стороны российских сил над трассой в сторону Константиновки. Глава ДНР указал, что противник пока удерживает позиции в районе шахты "Торецкая", это позволяет ему обстреливать Горловку. Пушилин добавил, что в районе Часова Яра продолжаются городские бои, есть успехи в поселке Северном.

https://ria.ru/20250202/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20250202/kurakhovo-1980950150.html

донецкая народная республика

россия

константиновка

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донецкая народная республика, россия, константиновка, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф