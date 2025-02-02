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Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 02.02.2025 (обновлено: 20:03 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/pushilin-1996917884.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР - РИА Новости, 02.02.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений практически по всем направлениям на территории республики, отметив, что украинские войска РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:02:00+03:00
2025-02-02T20:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
константиновка
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений практически по всем направлениям на территории республики, отметив, что украинские войска пытаются строить новую линию обороны на левом берегу реки Сухие Ялы, но силы РФ не сбавляют темп и продолжают движение вперед. "Идет продвижение подразделений практически по всем направлениям. После освобождения Великой Новоселовки расширяется зона контроля. Противник пытался контратаковать, противник пытается построить на левом берегу реки Сухие Ялы новую линию обороны, но наши ребята не сбавляют темп, продолжают движение вперед", - заявил Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По словам главы ДНР, на кураховском направлении подразделения РФ также расширяют зону контроля. Говоря о красноармейском направлении Пушилин сообщил о "достаточно выверенном контроле" со стороны российских сил над трассой в сторону Константиновки. Глава ДНР указал, что противник пока удерживает позиции в районе шахты "Торецкая", это позволяет ему обстреливать Горловку. Пушилин добавил, что в районе Часова Яра продолжаются городские бои, есть успехи в поселке Северном.
https://ria.ru/20250202/pokrovsk-1981175698.html
https://ria.ru/20250202/kurakhovo-1980950150.html
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донецкая народная республика, россия, константиновка, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Константиновка, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР

Пушилин: ВСУ строят оборону на левом берегу Сухих Ялов, но ВС России идут вперед

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений практически по всем направлениям на территории республики, отметив, что украинские войска пытаются строить новую линию обороны на левом берегу реки Сухие Ялы, но силы РФ не сбавляют темп и продолжают движение вперед.
"Идет продвижение подразделений практически по всем направлениям. После освобождения Великой Новоселовки расширяется зона контроля. Противник пытался контратаковать, противник пытается построить на левом берегу реки Сухие Ялы новую линию обороны, но наши ребята не сбавляют темп, продолжают движение вперед", - заявил Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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По словам главы ДНР, на кураховском направлении подразделения РФ также расширяют зону контроля. Говоря о красноармейском направлении Пушилин сообщил о "достаточно выверенном контроле" со стороны российских сил над трассой в сторону Константиновки.
Глава ДНР указал, что противник пока удерживает позиции в районе шахты "Торецкая", это позволяет ему обстреливать Горловку. Пушилин добавил, что в районе Часова Яра продолжаются городские бои, есть успехи в поселке Северном.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКонстантиновкаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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