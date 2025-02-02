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Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР - РИА Новости, 02.02.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений практически по всем направлениям на территории республики, отметив, что украинские войска РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:02:00+03:00
2025-02-02T20:02:00+03:00
2025-02-02T20:03:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений практически по всем направлениям на территории республики, отметив, что украинские войска пытаются строить новую линию обороны на левом берегу реки Сухие Ялы, но силы РФ не сбавляют темп и продолжают движение вперед. "Идет продвижение подразделений практически по всем направлениям. После освобождения Великой Новоселовки расширяется зона контроля. Противник пытался контратаковать, противник пытается построить на левом берегу реки Сухие Ялы новую линию обороны, но наши ребята не сбавляют темп, продолжают движение вперед", - заявил Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По словам главы ДНР, на кураховском направлении подразделения РФ также расширяют зону контроля. Говоря о красноармейском направлении Пушилин сообщил о "достаточно выверенном контроле" со стороны российских сил над трассой в сторону Константиновки. Глава ДНР указал, что противник пока удерживает позиции в районе шахты "Торецкая", это позволяет ему обстреливать Горловку. Пушилин добавил, что в районе Часова Яра продолжаются городские бои, есть успехи в поселке Северном.
https://ria.ru/20250202/pokrovsk-1981175698.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Константиновка, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России почти по всем направлениям в ДНР
Пушилин: ВСУ строят оборону на левом берегу Сухих Ялов, но ВС России идут вперед