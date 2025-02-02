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Названа возможная причина смерти младенца в красноярской семье - РИА Новости, 02.02.2025
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07:20 02.02.2025 (обновлено: 07:21 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/prokuratura-1996861668.html
Названа возможная причина смерти младенца в красноярской семье
Названа возможная причина смерти младенца в красноярской семье - РИА Новости, 02.02.2025
Названа возможная причина смерти младенца в красноярской семье
Причиной гибели младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой ранее погибли четверо детей от отравления дихлофосом, предварительно, могла стать РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T07:20:00+03:00
2025-02-02T07:21:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Причиной гибели младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой ранее погибли четверо детей от отравления дихлофосом, предварительно, могла стать асфиксия из-за рвотных масс, сообщили журналистам в краевой прокуратуре. "Захлебнулся рвотными массами – первая причина. Насильственных следов на месте не обнаружено, точную причину смерти покажет экспертиза", - говорится в сообщении. О смерти ребенка прокуратура сообщила в воскресенье. Тело обнаружила в кроватке его мать. Отмечалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, ничем не болел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. В сентябре 2024 года Су СК сообщал об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. Все они на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября она родила здорового мальчика. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды.
https://ria.ru/20250202/krasnoyarsk-1996859438.html
https://ria.ru/20250129/dom-1996130721.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Названа возможная причина смерти младенца в красноярской семье

Прокуратура: причиной смерти младенца в красноярской семье могла стать асфиксия

© Следком/TelegramОтец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину
Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Следком/Telegram
Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Причиной гибели младенца в красноярской семье из села Красная Сопка, в которой ранее погибли четверо детей от отравления дихлофосом, предварительно, могла стать асфиксия из-за рвотных масс, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.
"Захлебнулся рвотными массами – первая причина. Насильственных следов на месте не обнаружено, точную причину смерти покажет экспертиза", - говорится в сообщении.
Дом отравившейся дихлофосом семьи из Красноярского края, в котором умер младенец. - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец
06:38
О смерти ребенка прокуратура сообщила в воскресенье. Тело обнаружила в кроватке его мать. Отмечалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, ничем не болел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
В сентябре 2024 года Су СК сообщал об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. Все они на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября она родила здорового мальчика.
Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Жителя Приангарья арестовали за поджог дома с бывшей женой и детьми внутри
29 января, 15:56
 
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