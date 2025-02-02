https://ria.ru/20250202/prezident-1996898659.html
Отстраненный от власти президент Габона снова объявил голодовку
Отстраненный от власти президент Габона снова объявил голодовку - РИА Новости, 02.02.2025
Отстраненный от власти президент Габона снова объявил голодовку
Отстраненный от власти военными в 2023 году президент Габона Али Бонго во второй раз объявил голодовку, протестуя против методов обращения военных властей с его РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T15:44:00+03:00
2025-02-02T15:44:00+03:00
2025-02-02T15:45:00+03:00
в мире
габон
али бонго ондимба
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отстраненный от власти военными в 2023 году президент Габона Али Бонго во второй раз объявил голодовку, протестуя против методов обращения военных властей с его супругой Сильвией и сыном Нуреддином, которые нуждаются в медицинской помощи, но не могут ее получить, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на его адвоката Жизель Эюэ Бекале. В мае 2024 года Али Бонго объявил голодовку в знак протеста против предполагаемых пыток в отношении членов его семьи, но завершил ее спустя две недели после ее начала. "По словам адвоката, бывший глава государства, который по-прежнему живет в заточении в своей резиденции в престижном районе Саблиер на севере Либревиля, идет на этот шаг, чтобы выступить против судьбы, уготованной его супруге и их сыну. Они больны и все еще находятся в тюрьме, не имея доступа к помощи, которая им требуется по состоянию здоровья", - сообщает радио. Как отмечается, Али Бонго решил значительно сократить прием пищи, прекратить сеансы реабилитации и не принимает посетителей. По словам адвоката, смещенный лидер принял решение о голодовке, ознакомившись с заключением медиков, в котором говорится, что у его супруги увеличена щитовидная железа и есть риск заболевания раком, а у сына порвана барабанная перепонка. Врач предписал эвакуировать обоих за границу для оказания надлежащей медицинской помощи, указывает радиостанция. Также радио добавляет, что сам Али Бонго, которому военные разрешили перемещаться по стране и даже покинуть ее для лечения, отказывается уезжать из Габона, пока члены его семьи находятся в тюрьме. Военные в Габоне 30 августа 2023 года заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным СМИ, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. Позднее свергнутый президент принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода. В сентябре 2024 года Али Бонго объявил об уходе из политики.
https://ria.ru/20230920/gabon-1897595938.html
https://ria.ru/20241209/gana-1988285641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, али бонго ондимба
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба
Отстраненный от власти президент Габона снова объявил голодовку
RFI: смещенный лидер Габона Али Бонго во второй раз объявил голодовку
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отстраненный от власти военными в 2023 году президент Габона Али Бонго во второй раз объявил голодовку, протестуя против методов обращения военных властей с его супругой Сильвией и сыном Нуреддином, которые нуждаются в медицинской помощи, но не могут ее получить, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на его адвоката Жизель Эюэ Бекале.
В мае 2024 года Али Бонго объявил голодовку в знак протеста против предполагаемых пыток в отношении членов его семьи, но завершил ее спустя две недели после ее начала.
"По словам адвоката, бывший глава государства, который по-прежнему живет в заточении в своей резиденции в престижном районе Саблиер на севере Либревиля, идет на этот шаг, чтобы выступить против судьбы, уготованной его супруге и их сыну. Они больны и все еще находятся в тюрьме, не имея доступа к помощи, которая им требуется по состоянию здоровья", - сообщает радио.
Как отмечается, Али Бонго решил значительно сократить прием пищи, прекратить сеансы реабилитации и не принимает посетителей. По словам адвоката, смещенный лидер принял решение о голодовке, ознакомившись с заключением медиков, в котором говорится, что у его супруги увеличена щитовидная железа и есть риск заболевания раком, а у сына порвана барабанная перепонка. Врач предписал эвакуировать обоих за границу для оказания надлежащей медицинской помощи, указывает радиостанция.
Также радио добавляет, что сам Али Бонго, которому военные разрешили перемещаться по стране и даже покинуть ее для лечения, отказывается уезжать из Габона
, пока члены его семьи находятся в тюрьме.
Военные в Габоне 30 августа 2023 года заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным СМИ, победил Али Бонго Ондимба
, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. Позднее свергнутый президент принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода. В сентябре 2024 года Али Бонго объявил об уходе из политики.