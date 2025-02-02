https://ria.ru/20250202/pozhar-1996924451.html

На северо-западе Москвы локализовали пожар на складе

На северо-западе Москвы локализовали пожар на складе - РИА Новости, 02.02.2025

На северо-западе Москвы локализовали пожар на складе

Пожар на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-западе Москвы локализован на площади 250 квадратных метров, крыша строения обрушилась на площади 150... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T21:20:00+03:00

2025-02-02T21:20:00+03:00

2025-02-02T21:24:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

марьина роща

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-западе Москвы локализован на площади 250 квадратных метров, крыша строения обрушилась на площади 150 квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала, что сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы, на площади 150 квадратных метров загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве на 250 "квадратах". На 150 "квадратах" обрушилась крыша. Пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250202/moskva-1996875289.html

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Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, марьина роща