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При пожаре на складе в Москве частично обрушилась кровля
При пожаре на складе в Москве частично обрушилась кровля - РИА Новости, 02.02.2025
При пожаре на складе в Москве частично обрушилась кровля
Частичное обрушение кровли строения, которое горит на северо-востоке Москвы на 3-й улице Марьиной Рощи, произошло из-за возгорания, сообщает столичная... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:03:00+03:00
2025-02-02T21:03:00+03:00
2025-02-02T22:05:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Частичное обрушение кровли строения, которое горит на северо-востоке Москвы на 3-й улице Марьиной Рощи, произошло из-за возгорания, сообщает столичная прокуратура.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала, что сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы, на площади 150 квадратных метров загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала."Идет тушение пожара. Произошло частичное обрушение кровли строения", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении на 3-й улице Марьиной Рощи.
https://ria.ru/20250202/moskva-1996875289.html
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Пожар на складе на северо-западе Москвы
Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован на площади 250 "квадратов", крыша строения обрушилась на 150 "квадратах", сообщили в МЧС.
2025-02-02T21:03
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происшествия, москва, марьина роща, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Марьина роща, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на складе в Москве частично обрушилась кровля
При пожаре на складе на северо-востоке Москвы частично обрушилась кровля