https://ria.ru/20250202/pozhar-1996923257.html

При пожаре на складе в Москве частично обрушилась кровля

При пожаре на складе в Москве частично обрушилась кровля - РИА Новости, 02.02.2025

При пожаре на складе в Москве частично обрушилась кровля

Частичное обрушение кровли строения, которое горит на северо-востоке Москвы на 3-й улице Марьиной Рощи, произошло из-за возгорания, сообщает столичная... РИА Новости, 02.02.2025

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2025-02-02T21:03:00+03:00

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москва

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россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Частичное обрушение кровли строения, которое горит на северо-востоке Москвы на 3-й улице Марьиной Рощи, произошло из-за возгорания, сообщает столичная прокуратура.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала, что сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы, на площади 150 квадратных метров загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала."Идет тушение пожара. Произошло частичное обрушение кровли строения", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении на 3-й улице Марьиной Рощи.

https://ria.ru/20250202/moskva-1996875289.html

https://ria.ru/20250201/banya-1996837117.html

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Пожар на складе на северо-западе Москвы Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован на площади 250 "квадратов", крыша строения обрушилась на 150 "квадратах", сообщили в МЧС. 2025-02-02T21:03 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, марьина роща, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)