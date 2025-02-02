https://ria.ru/20250202/pozhar-1996873359.html
В Сумской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
В Сумской области произошел пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 02.02.2025
В Сумской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
Объект инфраструктуры поражен в ночь на воскресенье в Сумской области Украины, на месте начался масштабный пожар, он был ликвидирован, следует из заявлений... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T11:12:00+03:00
2025-02-02T11:12:00+03:00
2025-02-02T11:12:00+03:00
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сумская область
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Объект инфраструктуры поражен в ночь на воскресенье в Сумской области Украины, на месте начался масштабный пожар, он был ликвидирован, следует из заявлений украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ранее в ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в районе Сум. ГСЧС Украины не сообщала о возникновении пожара, заявив лишь о ликвидации возгорания в воскресенье днем. "На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный вражеским ударом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС Украины. Тип объекта не указывается, заявляется о "стремительном распространении огня и высокой пожарной нагрузке". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
ГСЧС Украины: объект инфраструктуры поражен в Сумской области, начался пожар