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В центре Харькова после попадания беспилотника начался пожар - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:25 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/pozhar-1996854742.html
В центре Харькова после попадания беспилотника начался пожар
В центре Харькова после попадания беспилотника начался пожар - РИА Новости, 02.02.2025
В центре Харькова после попадания беспилотника начался пожар
Пожар площадью две тысячи квадратных метров начался на складах в центре Харькова после попадания беспилотника, сообщает издание "Общественное Харьков". РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T04:25:00+03:00
2025-02-02T04:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар площадью две тысячи квадратных метров начался на складах в центре Харькова после попадания беспилотника, сообщает издание "Общественное Харьков". "Пожар площадью около двух тысяч квадратных метров вспыхнул в центре Харькова после попадания российского ударного беспилотника. Горят склады и производственные помещения", - пишет издание. Воздушная тревога действует в Харьковской области с 23.49 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В центре Харькова после попадания беспилотника начался пожар

На складах в центре Харькова начался пожар после попадания беспилотника

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар площадью две тысячи квадратных метров начался на складах в центре Харькова после попадания беспилотника, сообщает издание "Общественное Харьков".
"Пожар площадью около двух тысяч квадратных метров вспыхнул в центре Харькова после попадания российского ударного беспилотника. Горят склады и производственные помещения", - пишет издание.
Воздушная тревога действует в Харьковской области с 23.49 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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