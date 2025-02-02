https://ria.ru/20250202/pozhar-1996854742.html

В центре Харькова после попадания беспилотника начался пожар

В центре Харькова после попадания беспилотника начался пожар - РИА Новости, 02.02.2025

В центре Харькова после попадания беспилотника начался пожар

Пожар площадью две тысячи квадратных метров начался на складах в центре Харькова после попадания беспилотника, сообщает издание "Общественное Харьков". РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T04:25:00+03:00

2025-02-02T04:25:00+03:00

2025-02-02T04:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар площадью две тысячи квадратных метров начался на складах в центре Харькова после попадания беспилотника, сообщает издание "Общественное Харьков". "Пожар площадью около двух тысяч квадратных метров вспыхнул в центре Харькова после попадания российского ударного беспилотника. Горят склады и производственные помещения", - пишет издание. Воздушная тревога действует в Харьковской области с 23.49 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250202/plennyy-1996854514.html

харьков

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины