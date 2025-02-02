https://ria.ru/20250202/pozhar-1996852778.html

В Екатеринбурге загорелось административное здание

В Екатеринбурге загорелось административное здание - РИА Новости, 02.02.2025

В Екатеринбурге загорелось административное здание

Спасатели тушат пожар в административном здании в Екатеринбурге на 360 "квадратах", возгорание удалось локализовать, информации о пострадавших не поступало,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T03:01:00+03:00

2025-02-02T03:01:00+03:00

2025-02-02T03:01:00+03:00

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в административном здании в Екатеринбурге на 360 "квадратах", возгорание удалось локализовать, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее в местных СМИ появились публикации, что пожар начался недалеко от 7-й больницы на улице Вилонова в Екатеринбурге. "Пожарно-спасательные подразделения тушат пожар в районе улицы Учителей. Происходит горение кровли двухэтажного административного здания на площади 360 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Пожар локализован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250201/banya-1996837117.html

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)