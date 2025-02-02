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В Екатеринбурге загорелось административное здание - РИА Новости, 02.02.2025
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03:01 02.02.2025
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В Екатеринбурге загорелось административное здание
В Екатеринбурге загорелось административное здание - РИА Новости, 02.02.2025
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Спасатели тушат пожар в административном здании в Екатеринбурге на 360 "квадратах", возгорание удалось локализовать, информации о пострадавших не поступало,... РИА Новости, 02.02.2025
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2025-02-02T03:01:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в административном здании в Екатеринбурге на 360 "квадратах", возгорание удалось локализовать, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее в местных СМИ появились публикации, что пожар начался недалеко от 7-й больницы на улице Вилонова в Екатеринбурге. "Пожарно-спасательные подразделения тушат пожар в районе улицы Учителей. Происходит горение кровли двухэтажного административного здания на площади 360 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Пожар локализован", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелось административное здание

В Екатеринбурге загорелось административное здание на площади 360 квадратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в административном здании в Екатеринбурге на 360 "квадратах", возгорание удалось локализовать, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее в местных СМИ появились публикации, что пожар начался недалеко от 7-й больницы на улице Вилонова в Екатеринбурге.
"Пожарно-спасательные подразделения тушат пожар в районе улицы Учителей. Происходит горение кровли двухэтажного административного здания на площади 360 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Пожар локализован", - сказал собеседник агентства.
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