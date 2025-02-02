https://ria.ru/20250202/poteri-1996879165.html

ВСУ за январь потеряли в Курской области более десяти тысяч военных

ВСУ за январь потеряли в Курской области более десяти тысяч военных - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ за январь потеряли в Курской области более десяти тысяч военных

Украинские войска на курском направлении за январь потеряли до 10 110 военнослужащих и 65 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:17:00+03:00

2025-02-02T12:17:00+03:00

2025-02-02T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска на курском направлении за январь потеряли до 10 110 военнослужащих и 65 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ. Среди уничтоженной техники - два американских танка Abrams, а также три пусковые установки РСЗО, две из которых - HIMARS американского производства. Кроме того, согласно сводкам министерства, украинские войска потеряли 361 боевую машину пехоты, бронетранспортер и боевую бронемашину. В частности, в курском приграничье были уничтожены две БМП Bradley американского производства. В конце января МО РФ сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ во всей зоне СВО стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по данным ведомства, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 - 48 470 человек, в ноябре - 60 805 человек. При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), уже около полугода едва достигает 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250202/sdelka-1996854890.html

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996853673.html

https://ria.ru/20250202/tramp-1996860913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины