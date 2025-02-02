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ВСУ за январь потеряли в Курской области более десяти тысяч военных - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/poteri-1996879165.html
ВСУ за январь потеряли в Курской области более десяти тысяч военных
ВСУ за январь потеряли в Курской области более десяти тысяч военных - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ за январь потеряли в Курской области более десяти тысяч военных
Украинские войска на курском направлении за январь потеряли до 10 110 военнослужащих и 65 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:17:00+03:00
2025-02-02T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска на курском направлении за январь потеряли до 10 110 военнослужащих и 65 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ. Среди уничтоженной техники - два американских танка Abrams, а также три пусковые установки РСЗО, две из которых - HIMARS американского производства. Кроме того, согласно сводкам министерства, украинские войска потеряли 361 боевую машину пехоты, бронетранспортер и боевую бронемашину. В частности, в курском приграничье были уничтожены две БМП Bradley американского производства. В конце января МО РФ сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ во всей зоне СВО стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по данным ведомства, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 - 48 470 человек, в ноябре - 60 805 человек. При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), уже около полугода едва достигает 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250202/sdelka-1996854890.html
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996853673.html
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россия, украина, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ за январь потеряли в Курской области более десяти тысяч военных

ВСУ за январь потеряли в Курской области более десяти тысяч военных и 65 танков

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска на курском направлении за январь потеряли до 10 110 военнослужащих и 65 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ.
Среди уничтоженной техники - два американских танка Abrams, а также три пусковые установки РСЗО, две из которых - HIMARS американского производства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
"Нет решения": на Западе предупредили Украину о надвигающейся катастрофе
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Кроме того, согласно сводкам министерства, украинские войска потеряли 361 боевую машину пехоты, бронетранспортер и боевую бронемашину. В частности, в курском приграничье были уничтожены две БМП Bradley американского производства.
В конце января МО РФ сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ во всей зоне СВО стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по данным ведомства, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 - 48 470 человек, в ноябре - 60 805 человек.
При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), уже около полугода едва достигает 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
"Всем очевидно": на Западе сделали судьбоносное для Украины заявление
Вчера, 03:33
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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