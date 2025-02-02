https://ria.ru/20250202/poteri-1996860713.html
ВСУ за январь потеряли 64 танка и два самолета в зоне СВО
ВСУ за январь потеряли 64 танка и два самолета в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ за январь потеряли 64 танка и два самолета в зоне СВО
Украинские войска в зоне проведения СВО за январь потеряли 64 танка и самолеты Су-27 и МиГ-29, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T06:58:00+03:00
2025-02-02T06:58:00+03:00
2025-02-02T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
нато
су-27
миг-29
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска в зоне проведения СВО за январь потеряли 64 танка и самолеты Су-27 и МиГ-29, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ потеряли 367 боевых бронемашин. В частности, российские войска уничтожили девять танков Leopard немецкого производства и пять БМП Bradley американского производства. Среди уничтоженной техники, поставленной Украине странами НАТО, также боевая машина реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, итальянские боевые бронемашины Iveco, польский бронетранспортер Rosomak, турецкая боевая бронемашина Cobra II, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12 и финский БТР Pasi.
https://ria.ru/20250202/poteri-1996849815.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, су-27, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО, Су-27, МиГ-29
ВСУ за январь потеряли 64 танка и два самолета в зоне СВО
Украинские войска за январь потеряли 64 танка и два самолета в зоне СВО