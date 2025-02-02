https://ria.ru/20250202/poteri-1996860713.html

ВСУ за январь потеряли 64 танка и два самолета в зоне СВО

ВСУ за январь потеряли 64 танка и два самолета в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ за январь потеряли 64 танка и два самолета в зоне СВО

Украинские войска в зоне проведения СВО за январь потеряли 64 танка и самолеты Су-27 и МиГ-29, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T06:58:00+03:00

2025-02-02T06:58:00+03:00

2025-02-02T06:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

нато

су-27

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36096229957a9109d59ce00b20be6ed6.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска в зоне проведения СВО за январь потеряли 64 танка и самолеты Су-27 и МиГ-29, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ потеряли 367 боевых бронемашин. В частности, российские войска уничтожили девять танков Leopard немецкого производства и пять БМП Bradley американского производства. Среди уничтоженной техники, поставленной Украине странами НАТО, также боевая машина реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, итальянские боевые бронемашины Iveco, польский бронетранспортер Rosomak, турецкая боевая бронемашина Cobra II, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12 и финский БТР Pasi.

https://ria.ru/20250202/poteri-1996849815.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, су-27, миг-29