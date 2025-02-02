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ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:37 02.02.2025 (обновлено: 07:02 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/poteri-1996849815.html
ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих в зоне СВО
ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих в зоне СВО
ВСУ в зоне проведения СВО за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T01:37:00+03:00
2025-02-02T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ в зоне проведения СВО за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России.За этот же период украинские боевики потеряли 64 танка, в том числе девять танков Leopard, и самолеты Су-27 и МиГ-29. Среди уничтоженной техники, поставленной Украине странами НАТО, также пять БМП Bradley американского производства, боевая машина реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, итальянские боевые бронемашины Iveco, польский бронетранспортер Rosomak, турецкая боевая бронемашина Cobra II, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12 и финский БТР Pasi.В конце января в военном ведомстве рассказали, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе они составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В министерстве уточнили, что около ста тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега.При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине территориальных центров комплектования (военкоматов), уже около полугода едва достигает 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250201/odessa-1996801032.html
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих в зоне СВО

Украинские войска за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих в зоне СВО

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ в зоне проведения СВО за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России.
За этот же период украинские боевики потеряли 64 танка, в том числе девять танков Leopard, и самолеты Су-27 и МиГ-29. Среди уничтоженной техники, поставленной Украине странами НАТО, также пять БМП Bradley американского производства, боевая машина реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, итальянские боевые бронемашины Iveco, польский бронетранспортер Rosomak, турецкая боевая бронемашина Cobra II, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12 и финский БТР Pasi.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Вчера, 16:00
В конце января в военном ведомстве рассказали, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе они составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805.
В министерстве уточнили, что около ста тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега.
При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине территориальных центров комплектования (военкоматов), уже около полугода едва достигает 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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