https://ria.ru/20250202/poteri-1996849815.html

ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих в зоне СВО

ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025

ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих в зоне СВО

ВСУ в зоне проведения СВО за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T01:37:00+03:00

2025-02-02T01:37:00+03:00

2025-02-02T07:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ в зоне проведения СВО за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России.За этот же период украинские боевики потеряли 64 танка, в том числе девять танков Leopard, и самолеты Су-27 и МиГ-29. Среди уничтоженной техники, поставленной Украине странами НАТО, также пять БМП Bradley американского производства, боевая машина реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, итальянские боевые бронемашины Iveco, польский бронетранспортер Rosomak, турецкая боевая бронемашина Cobra II, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12 и финский БТР Pasi.В конце января в военном ведомстве рассказали, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе они составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В министерстве уточнили, что около ста тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и пустились в бега.При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине территориальных центров комплектования (военкоматов), уже около полугода едва достигает 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ, добавили в российском оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250201/odessa-1996801032.html

https://ria.ru/20250201/boeviki-1996740867.html

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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)