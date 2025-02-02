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В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника
В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника - РИА Новости, 02.02.2025
В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника
Жительница Белгородской области, пострадавшая после атаки беспилотника ВСУ на машину, умерла в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:04:00+03:00
2025-02-02T13:04:00+03:00
2025-02-02T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жительница Белгородской области, пострадавшая после атаки беспилотника ВСУ на машину, умерла в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."От очередной вражеской атаки погиб еще один наш мирный житель. В областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая сегодня в результате атаки беспилотника на автомобиль. Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", — написал глава региона.Незадолго до этого Гладков рассказал, что украинский БПЛА атаковал легковушку на трассе Белгород — Шебекино, пострадали два мирных жителя.Кроме того, в воскресенье ВСУ атаковали беспилотником поселок Малиновка Белгородского района, при детонации взрывного устройства погиб мужчина.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника
Губернатор Гладков: умерла белгородка, пострадавшая при атаке БПЛА на автомобиль