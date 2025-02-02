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В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника - РИА Новости, 02.02.2025
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13:04 02.02.2025 (обновлено: 13:49 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/postradavshaya-1996884618.html
В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника
В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника - РИА Новости, 02.02.2025
В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника
Жительница Белгородской области, пострадавшая после атаки беспилотника ВСУ на машину, умерла в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:04:00+03:00
2025-02-02T13:49:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жительница Белгородской области, пострадавшая после атаки беспилотника ВСУ на машину, умерла в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."От очередной вражеской атаки погиб еще один наш мирный житель. В областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая сегодня в результате атаки беспилотника на автомобиль. Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", — написал глава региона.Незадолго до этого Гладков рассказал, что украинский БПЛА атаковал легковушку на трассе Белгород — Шебекино, пострадали два мирных жителя.Кроме того, в воскресенье ВСУ атаковали беспилотником поселок Малиновка Белгородского района, при детонации взрывного устройства погиб мужчина.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250129/vsu-1996066699.html
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происшествия, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника

Губернатор Гладков: умерла белгородка, пострадавшая при атаке БПЛА на автомобиль

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жительница Белгородской области, пострадавшая после атаки беспилотника ВСУ на машину, умерла в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"От очередной вражеской атаки погиб еще один наш мирный житель. В областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая сегодня в результате атаки беспилотника на автомобиль. Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", — написал глава региона.
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Незадолго до этого Гладков рассказал, что украинский БПЛА атаковал легковушку на трассе Белгород — Шебекино, пострадали два мирных жителя.
Кроме того, в воскресенье ВСУ атаковали беспилотником поселок Малиновка Белгородского района, при детонации взрывного устройства погиб мужчина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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