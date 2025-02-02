https://ria.ru/20250202/postradavshaya-1996884618.html

В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника

В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника - РИА Новости, 02.02.2025

В Белгородской области женщина погибла после атаки беспилотника

Жительница Белгородской области, пострадавшая после атаки беспилотника ВСУ на машину, умерла в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:04:00+03:00

2025-02-02T13:04:00+03:00

2025-02-02T13:49:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жительница Белгородской области, пострадавшая после атаки беспилотника ВСУ на машину, умерла в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."От очередной вражеской атаки погиб еще один наш мирный житель. В областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая сегодня в результате атаки беспилотника на автомобиль. Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", — написал глава региона.Незадолго до этого Гладков рассказал, что украинский БПЛА атаковал легковушку на трассе Белгород — Шебекино, пострадали два мирных жителя.Кроме того, в воскресенье ВСУ атаковали беспилотником поселок Малиновка Белгородского района, при детонации взрывного устройства погиб мужчина.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250129/vsu-1996066699.html

https://ria.ru/20250129/vsu-1996132147.html

белгородская область

белгород

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины