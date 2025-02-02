https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996920830.html

Посольство России в Венгрии запустило акцию к 80-летию Победы

Посольство России в Венгрии запустило акцию к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.02.2025

Посольство России в Венгрии запустило акцию к 80-летию Победы

Посольство России в Венгрии к 80-летию Победы запустило акцию "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку", в рамках которой призвало соотечественников и... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T20:30:00+03:00

2025-02-02T20:30:00+03:00

2025-02-02T20:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

венгрия

россия

будапешт

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Посольство России в Венгрии к 80-летию Победы запустило акцию "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку", в рамках которой призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии посольству. "Мы предлагаем всем нашим согражданам, соотечественникам, просто туристам, которые окажутся здесь, венгерским гражданам, которые помнят и чтят подвиг наших солдат, найти ближайшее к ним советское воинское захоронение, привести его в порядок, возложить цветы и повязать георгиевскую ленточку, сделать фотографию и прислать к нам в посольство с тем, чтобы мы создали специальную базу данных, которая нам в том числе и поможет в дальнейшем ухаживать за этими захоронениями", - сказал журналистам посол России в Венгрии Евгений Станиславов. На сайте и на страницах посольства в соцсетях размещена интерактивная карта Венгрии и список советских воинских захоронений, которых в Венгрии насчитывается более 800, с координатами, а также адреса российских загранучреждений, где можно получить георгиевские ленточки. Представительство Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщал ранее глава представительства, его сотрудники за последние три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено. В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.

https://ria.ru/20250202/estafeta-1996887370.html

https://ria.ru/20250128/festival-1995983880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, россия, будапешт, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне