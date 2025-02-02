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Посольство России в Венгрии запустило акцию к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:30 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996920830.html
Посольство России в Венгрии запустило акцию к 80-летию Победы
Посольство России в Венгрии запустило акцию к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.02.2025
Посольство России в Венгрии запустило акцию к 80-летию Победы
Посольство России в Венгрии к 80-летию Победы запустило акцию "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку", в рамках которой призвало соотечественников и... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:30:00+03:00
2025-02-02T20:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
венгрия
россия
будапешт
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Посольство России в Венгрии к 80-летию Победы запустило акцию "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку", в рамках которой призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии посольству. "Мы предлагаем всем нашим согражданам, соотечественникам, просто туристам, которые окажутся здесь, венгерским гражданам, которые помнят и чтят подвиг наших солдат, найти ближайшее к ним советское воинское захоронение, привести его в порядок, возложить цветы и повязать георгиевскую ленточку, сделать фотографию и прислать к нам в посольство с тем, чтобы мы создали специальную базу данных, которая нам в том числе и поможет в дальнейшем ухаживать за этими захоронениями", - сказал журналистам посол России в Венгрии Евгений Станиславов. На сайте и на страницах посольства в соцсетях размещена интерактивная карта Венгрии и список советских воинских захоронений, которых в Венгрии насчитывается более 800, с координатами, а также адреса российских загранучреждений, где можно получить георгиевские ленточки. Представительство Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщал ранее глава представительства, его сотрудники за последние три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено. В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.
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в мире, венгрия, россия, будапешт, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России в Венгрии запустило акцию к 80-летию Победы

Посольство России в Венгрии запустило акцию по уходу за советскими захоронениями

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГеоргиевские ленточки
Георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Георгиевские ленточки. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Посольство России в Венгрии к 80-летию Победы запустило акцию "Поклонись павшим и повяжи георгиевскую ленточку", в рамках которой призвало соотечественников и граждан Венгрии привести в порядок советские воинские захоронения по всей стране, возложить цветы, повязать георгиевскую ленточку и прислать фотографии посольству.
«
"Мы предлагаем всем нашим согражданам, соотечественникам, просто туристам, которые окажутся здесь, венгерским гражданам, которые помнят и чтят подвиг наших солдат, найти ближайшее к ним советское воинское захоронение, привести его в порядок, возложить цветы и повязать георгиевскую ленточку, сделать фотографию и прислать к нам в посольство с тем, чтобы мы создали специальную базу данных, которая нам в том числе и поможет в дальнейшем ухаживать за этими захоронениями", - сказал журналистам посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
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На сайте и на страницах посольства в соцсетях размещена интерактивная карта Венгрии и список советских воинских захоронений, которых в Венгрии насчитывается более 800, с координатами, а также адреса российских загранучреждений, где можно получить георгиевские ленточки.
Представительство Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщал ранее глава представительства, его сотрудники за последние три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено.
В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.
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