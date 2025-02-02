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Трамп ввел пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики

Трамп ввел пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики - РИА Новости, 02.02.2025

Трамп ввел пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщил Белый дом. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T01:45:00+03:00

2025-02-02T01:45:00+03:00

2025-02-02T06:45:00+03:00

китай

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщил Белый дом."Президент Трамп вводит 25-процентную пошлину на канадские товары и 10-процентную пошлину на канадские энергоресурсы до тех пор, пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", — говорится в сообщении американской администрации.Белый дом также объявил введение пошли на товары из Мексики в размере 25 процентов и 10 процентов на товары из КНР.Как следует из указа американского лидера, пошлины в отношении товаров из Канады вступят в силу, начиная с 12.01 по восточному времени (08.01 мск) 4 февраля. Если товары были погружены на судно в порту или находились в пути на конечном виде транспорта перед въездом в Соединенные Штаты до 12:01 по восточному времени 1 февраля, то они не подлежат обложению дополнительной пошлиной.Как отмечает CNN, указ Трампа допускает возможность повышения пошлин, если любая из попавших под его действие стран введет ответные меры."По сути, эти пошлины могут быть увеличены в любое время, в частности, если какая-либо из этих стран примет ответные меры на директиву президента", — сказано в сообщении.В пятницу официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп намерен ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады в размере 25 процентов и на товары из Китая в размере 10 процентов. По ее словам, политик не боится, что это приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.Сам Трамп заявил, что Пекин, Оттава и Мехико сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить такой шаг.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996751145.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

https://ria.ru/20250131/trjudo-1996711728.html

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