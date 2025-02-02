https://ria.ru/20250202/poshliny-1996856154.html

Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США после решения Трампа

Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США после решения Трампа - РИА Новости, 02.02.2025

Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США после решения Трампа

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава вводит импортные пошлины в размере 25% на товары из США в ответ на действия Вашингтона. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T05:35:00+03:00

2025-02-02T05:35:00+03:00

2025-02-02T06:45:00+03:00

сша

канада

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джастин трюдо

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава вводит импортные пошлины в размере 25% на товары из США в ответ на действия Вашингтона. "Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США пошлинами в 25% на американские товары объемом 155 миллиардов долларов. Это будет включать немедленные пошлины на товары объемом 30 миллиардов долларов со вторника", - сообщил он на пресс-конференции Трюдо отметил, что вслед за этим последуют дополнительные пошлины на американские товары объемом 125 миллиардов долларов в течение 21 дня, чтобы даст время канадским компаниям на поиск альтернативных партнеров. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.

https://ria.ru/20250202/tryudo-1996855802.html

https://ria.ru/20250202/meksika-1996854368.html

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сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады