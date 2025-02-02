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Пошлины на товары из Канады, кроме энергоресурсов, составят 25% - РИА Новости, 02.02.2025
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01:40 02.02.2025 (обновлено: 06:45 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/poshliny-1996849932.html
Пошлины на товары из Канады, кроме энергоресурсов, составят 25%
Пошлины на товары из Канады, кроме энергоресурсов, составят 25% - РИА Новости, 02.02.2025
Пошлины на товары из Канады, кроме энергоресурсов, составят 25%
Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%, заявили в Белом доме. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T01:40:00+03:00
2025-02-02T06:45:00+03:00
канада
сша
мексика
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%, заявили в Белом доме. "Президент (Дональд) Трамп вводит 25-процентную пошлину на канадские товары и 10-процентную пошлину на канадские энергоресурсы до тех пор, пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", - говорится в сообщении американской администрации. Там также подтвердили введение пошли на товары из Мексики в размере 25% и 10% на товары из КНР. Как следует из опубликованного отдельно указа американского лидера, пошлины будут применяться в отношении товаров из Канады, которые поступят для потребления и использования, начиная с 12.01 по восточному времени (08.01 мск) 4 февраля. Если товары были погружены на судно в порту или находились в пути на конечном виде транспорта перед въездом в Соединенные Штаты до 12.01 по восточному времени 1 февраля, то они не подлежат обложению дополнительной пошлиной.Ранее Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить введение пошлин со стороны Вашингтона. Американский президент отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. Он добавил, что наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, обвинив Китай в их производстве.
https://ria.ru/20250202/poshliny-1996849525.html
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канада, сша, мексика, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Канада, США, Мексика, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Пошлины на товары из Канады, кроме энергоресурсов, составят 25%

Белый дом: пошлины на товары из Канады, кроме энергоресурсов, составят 25%

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%, заявили в Белом доме.
"Президент (Дональд) Трамп вводит 25-процентную пошлину на канадские товары и 10-процентную пошлину на канадские энергоресурсы до тех пор, пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", - говорится в сообщении американской администрации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Пошлины против Канады, Мексики и Китая могут быть повышены Трампом
01:28
Там также подтвердили введение пошли на товары из Мексики в размере 25% и 10% на товары из КНР.
Как следует из опубликованного отдельно указа американского лидера, пошлины будут применяться в отношении товаров из Канады, которые поступят для потребления и использования, начиная с 12.01 по восточному времени (08.01 мск) 4 февраля. Если товары были погружены на судно в порту или находились в пути на конечном виде транспорта перед въездом в Соединенные Штаты до 12.01 по восточному времени 1 февраля, то они не подлежат обложению дополнительной пошлиной.
Ранее Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить введение пошлин со стороны Вашингтона. Американский президент отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. Он добавил, что наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, обвинив Китай в их производстве.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
01:15
 
КанадаСШАМексикаВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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