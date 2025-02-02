https://ria.ru/20250202/poshliny-1996849932.html

Пошлины на товары из Канады, кроме энергоресурсов, составят 25%

Пошлины на товары из Канады, кроме энергоресурсов, составят 25% - РИА Новости, 02.02.2025

Пошлины на товары из Канады, кроме энергоресурсов, составят 25%

Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%, заявили в Белом доме. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T01:40:00+03:00

2025-02-02T01:40:00+03:00

2025-02-02T06:45:00+03:00

канада

сша

мексика

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%, заявили в Белом доме. "Президент (Дональд) Трамп вводит 25-процентную пошлину на канадские товары и 10-процентную пошлину на канадские энергоресурсы до тех пор, пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", - говорится в сообщении американской администрации. Там также подтвердили введение пошли на товары из Мексики в размере 25% и 10% на товары из КНР. Как следует из опубликованного отдельно указа американского лидера, пошлины будут применяться в отношении товаров из Канады, которые поступят для потребления и использования, начиная с 12.01 по восточному времени (08.01 мск) 4 февраля. Если товары были погружены на судно в порту или находились в пути на конечном виде транспорта перед въездом в Соединенные Штаты до 12.01 по восточному времени 1 февраля, то они не подлежат обложению дополнительной пошлиной.Ранее Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить введение пошлин со стороны Вашингтона. Американский президент отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. Он добавил, что наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, обвинив Китай в их производстве.

https://ria.ru/20250202/poshliny-1996849525.html

https://ria.ru/20250202/tramp-1996849147.html

канада

сша

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, сша, мексика, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады