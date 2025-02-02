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Польское общество знает о вине Бандеры в Холокосте, заявил Путин

Польское общество знает о вине Бандеры в Холокосте, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2025

Польское общество знает о вине Бандеры в Холокосте, заявил Путин

Польское общество знает о вине нациста Степана Бандеры в Холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству, сказал президент РФ... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:50:00+03:00

2025-02-02T12:50:00+03:00

2025-02-02T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Польское общество знает о вине нациста Степана Бандеры в Холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству, сказал президент РФ Владимир Путин. Бандера виновен в Холокосте, в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков, сообщил Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. "Кстати, польское общество знает об этом, и время от времени напоминает своему политическому руководству о том, кто такой был Бандера", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994290529.html

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