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Украинский пленный рассказал, как два года скрывался от военкомов - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:22 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/plennyy-1996854514.html
Украинский пленный рассказал, как два года скрывался от военкомов
Украинский пленный рассказал, как два года скрывался от военкомов - РИА Новости, 02.02.2025
Украинский пленный рассказал, как два года скрывался от военкомов
Попавший в плен в Великой Новоселке украинец Дмитрий Какойло рассказал РИА Новости, как ему два года удавалось скрываться от военной полиции и военкомата в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T04:22:00+03:00
2025-02-02T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
черкассы
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Попавший в плен в Великой Новоселке украинец Дмитрий Какойло рассказал РИА Новости, как ему два года удавалось скрываться от военной полиции и военкомата в Запорожье, несмотря на то, что он находился в базе дезертиров. По словам пленного, весной 2022 года он получил контузию и был направлен на лечение в родное Запорожье, однако командир оформил его отъезд в медицинское учреждение как самовольно оставление части. Какойло, поняв, что его все равно будут преследовать по уголовной статье, решил не возвращаться в часть и устроился на работу в маршрутное такси. "Я долечился и пошел домой. До октября месяца 2024 года с июня месяца 2022 года я прятался", - рассказал Какойло. Ему удавалось не попадаться патрулям территориальных центров комплектования (военкоматов) и военной полиции, несмотря на то, что он устроился на работу водителем маршрутки. "Работал на маршрутке, нигде не попадал, нигде не встревал. ТЦК ходило по моему району, но я спокойно или с дочкой гулял, или со второй женой, не прятался, не укрывал глаза, просто шел "на морозе" и меня ни разу не остановило ТЦК. У полиции до 1 октября базы данных дезертиров не было. Только 1 октября 2024 года им дали тоже возможность видеть, кто дезертир, кто нет", - рассказал он. Мужчина отметил, что в магазин за едой он ходил только поздно ночью и старался покидать свой район города только за рулем маршрутки, потому что между районами были установлены блокпосты, а документы водителей общественного транспорта не проверяли. Успешно скрываться Какойло удавалось до тех пор, пока он не получил условный срок за торговлю оружием и хранение наркотиков, его уволили с должности водителя маршрутного такси. Какойло рассказал, что после этого он перешел на работу в такси. К тому времени у украинской полиции появился доступ к базе данных дезертиров ВСУ. В октябре 2024 года, попавшись на нарушении правил дорожного движения, Какойло оказался в лагере резервного батальона ВСУ для дезертиров в Черкассах, откуда попал в Великую Новоселку.
https://ria.ru/20250201/vojska-1996767437.html
https://ria.ru/20250131/plennyj-1996541174.html
https://ria.ru/20250129/vsu-1996060164.html
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запорожье, черкассы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Черкассы, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как два года скрывался от военкомов

Пленный Какойло: два года скрывался от военкомов, пока не нарушил ПДД

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Попавший в плен в Великой Новоселке украинец Дмитрий Какойло рассказал РИА Новости, как ему два года удавалось скрываться от военной полиции и военкомата в Запорожье, несмотря на то, что он находился в базе дезертиров.
По словам пленного, весной 2022 года он получил контузию и был направлен на лечение в родное Запорожье, однако командир оформил его отъезд в медицинское учреждение как самовольно оставление части. Какойло, поняв, что его все равно будут преследовать по уголовной статье, решил не возвращаться в часть и устроился на работу в маршрутное такси.
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"Я долечился и пошел домой. До октября месяца 2024 года с июня месяца 2022 года я прятался", - рассказал Какойло.
Ему удавалось не попадаться патрулям территориальных центров комплектования (военкоматов) и военной полиции, несмотря на то, что он устроился на работу водителем маршрутки.
"Работал на маршрутке, нигде не попадал, нигде не встревал. ТЦК ходило по моему району, но я спокойно или с дочкой гулял, или со второй женой, не прятался, не укрывал глаза, просто шел "на морозе" и меня ни разу не остановило ТЦК. У полиции до 1 октября базы данных дезертиров не было. Только 1 октября 2024 года им дали тоже возможность видеть, кто дезертир, кто нет", - рассказал он.
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Мужчина отметил, что в магазин за едой он ходил только поздно ночью и старался покидать свой район города только за рулем маршрутки, потому что между районами были установлены блокпосты, а документы водителей общественного транспорта не проверяли.
Успешно скрываться Какойло удавалось до тех пор, пока он не получил условный срок за торговлю оружием и хранение наркотиков, его уволили с должности водителя маршрутного такси. Какойло рассказал, что после этого он перешел на работу в такси. К тому времени у украинской полиции появился доступ к базе данных дезертиров ВСУ. В октябре 2024 года, попавшись на нарушении правил дорожного движения, Какойло оказался в лагере резервного батальона ВСУ для дезертиров в Черкассах, откуда попал в Великую Новоселку.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЧеркассыВооруженные силы Украины
 
 
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