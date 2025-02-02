https://ria.ru/20250202/pentagon-1996851686.html
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом - РИА Новости, 02.02.2025
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом
Армия США опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, — это была... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T02:21:00+03:00
2025-02-02T02:21:00+03:00
2025-02-02T07:46:00+03:00
дональд трамп
рональд рейган
евгения шишкова
министерство обороны сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Армия США опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, — это была капитан Ребекка Лобах."Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года", — сказано в заявлении. У Лобах не было опыта развертываний в боевых условиях, но имелись награды, включая медали "За заслуги перед армией", "За достижения в армии" и "За службу в национальной обороне". В пятницу министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, сохранив в тайне имя третьего по требованию семьи. Как следовало из опубликованного списка, в экипаж вертолета также входили 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия и 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет, выживших в ней нет.На борту разбившегося пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью.
https://ria.ru/20250202/vertolet-1996848701.html
https://ria.ru/20250201/ssha-1996841293.html
https://ria.ru/20250131/vertolety-1996735186.html
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дональд трамп, рональд рейган, евгения шишкова, министерство обороны сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Дональд Трамп, Рональд Рейган, Евгения Шишкова, Министерство обороны США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, который врезался в самолет в США
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Армия США опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, — это была капитан Ребекка Лобах.
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"Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года", — сказано в заявлении.
У Лобах не было опыта развертываний в боевых условиях, но имелись награды, включая медали "За заслуги перед армией", "За достижения в армии" и "За службу в национальной обороне".
В пятницу министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, сохранив в тайне имя третьего по требованию семьи. Как следовало из опубликованного списка, в экипаж вертолета также входили 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия и 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет, выживших в ней нет.
На борту разбившегося пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью.