https://ria.ru/20250202/pentagon-1996851686.html

Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом

Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом - РИА Новости, 02.02.2025

Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом

Армия США опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, — это была... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T02:21:00+03:00

2025-02-02T02:21:00+03:00

2025-02-02T07:46:00+03:00

дональд трамп

рональд рейган

евгения шишкова

министерство обороны сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Армия США опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, — это была капитан Ребекка Лобах."Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года", — сказано в заявлении. У Лобах не было опыта развертываний в боевых условиях, но имелись награды, включая медали "За заслуги перед армией", "За достижения в армии" и "За службу в национальной обороне". В пятницу министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, сохранив в тайне имя третьего по требованию семьи. Как следовало из опубликованного списка, в экипаж вертолета также входили 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия и 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет, выживших в ней нет.На борту разбившегося пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью.

https://ria.ru/20250202/vertolet-1996848701.html

https://ria.ru/20250201/ssha-1996841293.html

https://ria.ru/20250131/vertolety-1996735186.html

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дональд трамп, рональд рейган, евгения шишкова, министерство обороны сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном