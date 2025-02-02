Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 02.02.2025 (обновлено: 07:46 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/pentagon-1996851686.html
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом - РИА Новости, 02.02.2025
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом
Армия США опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, — это была... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T02:21:00+03:00
2025-02-02T07:46:00+03:00
дональд трамп
рональд рейган
евгения шишкова
министерство обороны сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996540252_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_1959dc0d7e0f568287b110425a99dd49.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Армия США опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, — это была капитан Ребекка Лобах."Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года", — сказано в заявлении. У Лобах не было опыта развертываний в боевых условиях, но имелись награды, включая медали "За заслуги перед армией", "За достижения в армии" и "За службу в национальной обороне". В пятницу министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, сохранив в тайне имя третьего по требованию семьи. Как следовало из опубликованного списка, в экипаж вертолета также входили 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия и 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет, выживших в ней нет.На борту разбившегося пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью.
https://ria.ru/20250202/vertolet-1996848701.html
https://ria.ru/20250201/ssha-1996841293.html
https://ria.ru/20250131/vertolety-1996735186.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996540252_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_91454937fbb69adf7e7d95add60a15a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, рональд рейган, евгения шишкова, министерство обороны сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Дональд Трамп, Рональд Рейган, Евгения Шишкова, Министерство обороны США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, столкнувшегося с самолетом

Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, который врезался в самолет в США

© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Армия США опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, — это была капитан Ребекка Лобах.
«
"Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года", — сказано в заявлении.
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
СМИ: разбившийся в Вашингтоне вертолет служил в качестве "вип-такси"
01:09
У Лобах не было опыта развертываний в боевых условиях, но имелись награды, включая медали "За заслуги перед армией", "За достижения в армии" и "За службу в национальной обороне".
В пятницу министерство обороны США опубликовало имена только двух членов экипажа военного вертолета, сохранив в тайне имя третьего по требованию семьи. Как следовало из опубликованного списка, в экипаж вертолета также входили 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия и 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Из-под обломков разбившего в США вертолета извлекли тела членов экипажа
Вчера, 22:47
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет, выживших в ней нет.
На борту разбившегося пассажирского самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне ограничили полет вертолетов
31 января, 23:43
 
Дональд ТрампРональд РейганЕвгения ШишковаМинистерство обороны СШАСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала