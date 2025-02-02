Рейтинг@Mail.ru
Трюдо анонсировал ответные меры против США на указ Трампа о пошлинах - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 02.02.2025 (обновлено: 06:45 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/otvet-1996857262.html
Трюдо анонсировал ответные меры против США на указ Трампа о пошлинах
Трюдо анонсировал ответные меры против США на указ Трампа о пошлинах - РИА Новости, 02.02.2025
Трюдо анонсировал ответные меры против США на указ Трампа о пошлинах
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после того, как американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на товары из... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T05:54:00+03:00
2025-02-02T06:45:00+03:00
сша
канада
мексика
дональд трамп
джастин трюдо
клаудия шейнбаум
в мире
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:21:3076:1751_1920x0_80_0_0_0518895bedc46fc2402fff163659f4fa.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после того, как американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, и анонсировал целый ряд ответных мер."Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле", — заявил он в обращении к американским гражданам.Трюдо подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Канады будет иметь "реальные последствия" для самих американцев.В частности, уточнил он, Оттава вводит импортные пошлины в размере 25 процентов на товары из США объемом 155 миллиардов долларов. Кроме того, по словам премьера, Оттава рассматривает возможность введения серии нетарифных контрмер против США, в том числе в сфере критических минералов и энергетики."Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени", — добавил премьер, призвав США совместно решать общие задачи в "других частях света".Трюдо также заявил, что пытался связаться с Трампом с момента его инаугурации и надеется все же поговорить с ним вскоре.Чуть ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она отвергла заявления американской администрации о связях правительства Мексики с преступными организациями, а также осудила возможно вторжение на территорию страны.Президент США Дональд Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Белый дом также объявил введение пошли на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов и 10 процентов на товары из КНР.При этом указ Трампа допускает возможность повышения пошлин, если любая из попавших под его действие стран введет ответные меры.До этого американский президент заявил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. Кроме того, он заявил, что объявленные террористами наркокартели "находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение" США.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html
https://ria.ru/20250131/tramp-1996724503.html
https://ria.ru/20250131/kanada-1996657012.html
https://ria.ru/20250131/ssha-1995928937.html
сша
канада
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34cb9b5df0e150652c7434fc51443cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, клаудия шейнбаум, в мире, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Клаудия Шейнбаум, В мире, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады

Трюдо анонсировал ответные меры против США на указ Трампа о пошлинах

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после того, как американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, и анонсировал целый ряд ответных мер.
«
"Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле", — заявил он в обращении к американским гражданам.
Трюдо подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Канады будет иметь "реальные последствия" для самих американцев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США
Вчера, 00:37
В частности, уточнил он, Оттава вводит импортные пошлины в размере 25 процентов на товары из США объемом 155 миллиардов долларов. Кроме того, по словам премьера, Оттава рассматривает возможность введения серии нетарифных контрмер против США, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.
«
"Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени", — добавил премьер, призвав США совместно решать общие задачи в "других частях света".
Трюдо также заявил, что пытался связаться с Трампом с момента его инаугурации и надеется все же поговорить с ним вскоре.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Трамп не боится роста цен на товары из Китая, Мексики и Канады
31 января, 21:37
Чуть ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она отвергла заявления американской администрации о связях правительства Мексики с преступными организациями, а также осудила возможно вторжение на территорию страны.
Президент США Дональд Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Белый дом также объявил введение пошли на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов и 10 процентов на товары из КНР.
При этом указ Трампа допускает возможность повышения пошлин, если любая из попавших под его действие стран введет ответные меры.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Reuters рассказало, как в Канаде готовятся к пошлинам Трампа
31 января, 15:52
До этого американский президент заявил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. Кроме того, он заявил, что объявленные террористами наркокартели "находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение" США.
Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
"Сносит фундамент". Первые решения Трампа могут уничтожить США
31 января, 08:00
 
СШАКанадаМексикаДональд ТрампДжастин ТрюдоКлаудия ШейнбаумВ миреВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала