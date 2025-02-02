https://ria.ru/20250202/otvet-1996857262.html

Трюдо анонсировал ответные меры против США на указ Трампа о пошлинах

Трюдо анонсировал ответные меры против США на указ Трампа о пошлинах - РИА Новости, 02.02.2025

Трюдо анонсировал ответные меры против США на указ Трампа о пошлинах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после того, как американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на товары из... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T05:54:00+03:00

2025-02-02T05:54:00+03:00

2025-02-02T06:45:00+03:00

сша

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после того, как американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, и анонсировал целый ряд ответных мер."Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле", — заявил он в обращении к американским гражданам.Трюдо подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Канады будет иметь "реальные последствия" для самих американцев.В частности, уточнил он, Оттава вводит импортные пошлины в размере 25 процентов на товары из США объемом 155 миллиардов долларов. Кроме того, по словам премьера, Оттава рассматривает возможность введения серии нетарифных контрмер против США, в том числе в сфере критических минералов и энергетики."Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени", — добавил премьер, призвав США совместно решать общие задачи в "других частях света".Трюдо также заявил, что пытался связаться с Трампом с момента его инаугурации и надеется все же поговорить с ним вскоре.Чуть ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она отвергла заявления американской администрации о связях правительства Мексики с преступными организациями, а также осудила возможно вторжение на территорию страны.Президент США Дональд Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Белый дом также объявил введение пошли на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов и 10 процентов на товары из КНР.При этом указ Трампа допускает возможность повышения пошлин, если любая из попавших под его действие стран введет ответные меры.До этого американский президент заявил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. Кроме того, он заявил, что объявленные террористами наркокартели "находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение" США.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

https://ria.ru/20250131/tramp-1996724503.html

https://ria.ru/20250131/kanada-1996657012.html

https://ria.ru/20250131/ssha-1995928937.html

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