Трюдо анонсировал ответные меры против США на указ Трампа о пошлинах
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил США "реальными последствиями" после того, как американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, и анонсировал целый ряд ответных мер.
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"Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле", — заявил он в обращении к американским гражданам.
Трюдо подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Канады будет иметь "реальные последствия" для самих американцев.
В частности, уточнил он, Оттава вводит импортные пошлины в размере 25 процентов на товары из США объемом 155 миллиардов долларов. Кроме того, по словам премьера, Оттава рассматривает возможность введения серии нетарифных контрмер против США, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.
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"Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени", — добавил премьер, призвав США совместно решать общие задачи в "других частях света".
Трюдо также заявил, что пытался связаться с Трампом с момента его инаугурации и надеется все же поговорить с ним вскоре.
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Чуть ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она отвергла заявления американской администрации о связях правительства Мексики с преступными организациями, а также осудила возможно вторжение на территорию страны.
При этом указ Трампа допускает возможность повышения пошлин, если любая из попавших под его действие стран введет ответные меры.
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До этого американский президент заявил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. Кроме того, он заявил, что объявленные террористами наркокартели "находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение" США.
Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
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