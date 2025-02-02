https://ria.ru/20250202/otravlenie-1996869173.html
В депздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в гостинице в Москве
В депздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в гостинице в Москве - РИА Новости, 02.02.2025
В депздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в гостинице в Москве
Состояние шести детей, отравившихся в гостинице в Москве, удовлетворительное, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:18:00+03:00
2025-02-02T10:18:00+03:00
2025-02-02T11:13:00+03:00
москва
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Состояние шести детей, отравившихся в гостинице в Москве, удовлетворительное, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В связи с обращениями детей, которые почувствовали симптомы отравления, в отель "Поречье" прибыли бригады скорой медицинской помощи. С целью наблюдения и контроля за состоянием шесть детей были госпитализированы в инфекционный стационар. Их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет", — рассказали в депздраве.В пресс-службе уточнили, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Остальным детям, проживающим в отеле, госпитализация не потребовалась.В департаменте добавили, что вместе со столичным управлением Роспотребнадзора проводят эпидемиологические мероприятия после случившегося.Столичная прокуратура сообщала, что в гостинице на юго-востоке Москвы отравились шесть девочек. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250201/otravlenie-1996821729.html
https://ria.ru/20250131/otravlenie-1996698699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В депздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в гостинице в Москве
Депздрав: состояние детей, отравившихся в гостинице в Москве, удовлетворительное