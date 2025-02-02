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Во Львове постоялец отеля подорвал в номере взрывоопасный предмет

Во Львове постоялец отеля подорвал в номере взрывоопасный предмет - РИА Новости, 02.02.2025

Во Львове постоялец отеля подорвал в номере взрывоопасный предмет

Постоялец отеля в украинском Львове подорвал в номере неизвестный взрывоопасный предмет, сообщила местная полиция. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T14:15:00+03:00

2025-02-02T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Постоялец отеля в украинском Львове подорвал в номере неизвестный взрывоопасный предмет, сообщила местная полиция. "Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже отеля, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Львовской области в социальной сети Facebook*. По данным правоохранителей, в здании повреждены двери и окна, кроме самого "подрывника" никто не пострадал. По данным местных онлайн-сообществ, пострадавший проживал отеле "Арена", в одном из его номеров взорвалась ручная граната.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20241123/kiev-1985325651.html

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