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Во Львове постоялец отеля подорвал в номере взрывоопасный предмет - РИА Новости, 02.02.2025
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14:15 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/otel-1996890392.html
Во Львове постоялец отеля подорвал в номере взрывоопасный предмет
Во Львове постоялец отеля подорвал в номере взрывоопасный предмет - РИА Новости, 02.02.2025
Во Львове постоялец отеля подорвал в номере взрывоопасный предмет
Постоялец отеля в украинском Львове подорвал в номере неизвестный взрывоопасный предмет, сообщила местная полиция. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:15:00+03:00
2025-02-02T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Постоялец отеля в украинском Львове подорвал в номере неизвестный взрывоопасный предмет, сообщила местная полиция. "Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже отеля, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Львовской области в социальной сети Facebook*. По данным правоохранителей, в здании повреждены двери и окна, кроме самого "подрывника" никто не пострадал. По данным местных онлайн-сообществ, пострадавший проживал отеле "Арена", в одном из его номеров взорвалась ручная граната.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.
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в мире, львов, львовская область, россия
В мире, Львов, Львовская область, Россия
Во Львове постоялец отеля подорвал в номере взрывоопасный предмет

Полиция: во Львове мужчина подорвал неизвестный взрывоопасный предмет в отеле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Постоялец отеля в украинском Львове подорвал в номере неизвестный взрывоопасный предмет, сообщила местная полиция.
"Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже отеля, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Львовской области в социальной сети Facebook*.
По данным правоохранителей, в здании повреждены двери и окна, кроме самого "подрывника" никто не пострадал. По данным местных онлайн-сообществ, пострадавший проживал отеле "Арена", в одном из его номеров взорвалась ручная граната.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.
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