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В Венгрии пригрозили остановить евроинтеграцию Украины - РИА Новости, 02.02.2025
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17:11 02.02.2025 (обновлено: 17:22 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/orban-1996904759.html
В Венгрии пригрозили остановить евроинтеграцию Украины
В Венгрии пригрозили остановить евроинтеграцию Украины - РИА Новости, 02.02.2025
В Венгрии пригрозили остановить евроинтеграцию Украины
Венгрия способна остановить евроинтеграцию Украины, если данные Будапешту гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T17:11:00+03:00
2025-02-02T17:22:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Венгрия способна остановить евроинтеграцию Украины, если данные Будапешту гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "Мы сейчас получили эти гарантии (от ЕК - ред.), если они окажутся не просто гарантиями на бумаге, то сотрудничество с Венгрией тоже возможно, если нет, то Венгрии придется рассмотреть еще более строгие и серьезные контрмеры... Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он напомнил, что у Венгрии всегда есть возможность остановить как евроинтеграцию Украины, так и продление санкций против России. Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия через полгода наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит данные гарантии по энергобезопасности. Сийярто ранее заявил, что Евросоюз может оказать давление на Киев для выполнения гарантий по энергобезопасности стран ЕС, потому что без европейских ресурсов дни Украины сочтены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, россия, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Цены на нефть, Россия, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
В Венгрии пригрозили остановить евроинтеграцию Украины

Орбан: Венгрия остановит движение Украины в ЕС, если она не выполнит гарантии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Венгрия способна остановить евроинтеграцию Украины, если данные Будапешту гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
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"Мы сейчас получили эти гарантии (от ЕК - ред.), если они окажутся не просто гарантиями на бумаге, то сотрудничество с Венгрией тоже возможно, если нет, то Венгрии придется рассмотреть еще более строгие и серьезные контрмеры... Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Он напомнил, что у Венгрии всегда есть возможность остановить как евроинтеграцию Украины, так и продление санкций против России.
Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия через полгода наложит вето на продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит данные гарантии по энергобезопасности.
Сийярто ранее заявил, что Евросоюз может оказать давление на Киев для выполнения гарантий по энергобезопасности стран ЕС, потому что без европейских ресурсов дни Украины сочтены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьРоссияВенгрияУкраинаПетер СийяртоВиктор ОрбанВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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