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Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.02.2025
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 124 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T00:11:00+03:00
2025-02-02T00:11:00+03:00
2025-02-02T00:11:00+03:00
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 124 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Тридцать девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать семь вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака – на ясиноватском направлении. Одна вооруженная атака – на красноармейском направлении. Всего выпущено 124 единицы различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о ранении семи гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 42 обстрела.
https://ria.ru/20250201/kherson-1996838458.html
украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 124 боеприпаса