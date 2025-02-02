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Нетаньяху хочет убедить Трампа одобрить планы по войне в Газе, пишет Axios - РИА Новости, 02.02.2025
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18:53 02.02.2025 (обновлено: 18:55 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/netanjahu-1996913232.html
Нетаньяху хочет убедить Трампа одобрить планы по войне в Газе, пишет Axios
Нетаньяху хочет убедить Трампа одобрить планы по войне в Газе, пишет Axios - РИА Новости, 02.02.2025
Нетаньяху хочет убедить Трампа одобрить планы по войне в Газе, пишет Axios
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне сможет убедить того поддержать свои планы... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T18:53:00+03:00
2025-02-02T18:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне сможет убедить того поддержать свои планы по войне в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на трех израильских чиновников. Как сообщили собеседники издания, будущее соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников зависит от исхода встречи Нетаньяху с Трампом в Белом доме в следующий вторник. Чиновники отметили, что Нетаньяху хочет перед принятием какого-либо решения узнать позицию Трампа по второму этапу соглашения, который может привести к постоянному прекращению огня и полному выводу израильских войск из сектора Газа. По словам источников портала, переговоры не начнутся в ближайший понедельник, как указано в соглашении, поскольку Нетаньяху в последний момент решил не направлять делегацию на переговоры в Доху, пока не встретится с Трампом. "Нетаньяху надеется, что сможет повлиять на образ мышления Трампа и убедить его поддержать свои планы по войне в Газе. По словам одного из израильских чиновников, если Нетаньяху решит не переходить ко второму этапу соглашения, это может обернуться по меньшей мере еще одним годом войны в Газе с целью смещения ХАМАС", - пишет портал. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250112/spetsposlannik-1993302637.html
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в мире, цены на нефть, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху хочет убедить Трампа одобрить планы по войне в Газе, пишет Axios

Axios: Нетаньяху надеется убедить Трампа поддержать свои планы по войне в Газе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне сможет убедить того поддержать свои планы по войне в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.
Как сообщили собеседники издания, будущее соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников зависит от исхода встречи Нетаньяху с Трампом в Белом доме в следующий вторник. Чиновники отметили, что Нетаньяху хочет перед принятием какого-либо решения узнать позицию Трампа по второму этапу соглашения, который может привести к постоянному прекращению огня и полному выводу израильских войск из сектора Газа. По словам источников портала, переговоры не начнутся в ближайший понедельник, как указано в соглашении, поскольку Нетаньяху в последний момент решил не направлять делегацию на переговоры в Доху, пока не встретится с Трампом.
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"Нетаньяху надеется, что сможет повлиять на образ мышления Трампа и убедить его поддержать свои планы по войне в Газе. По словам одного из израильских чиновников, если Нетаньяху решит не переходить ко второму этапу соглашения, это может обернуться по меньшей мере еще одним годом войны в Газе с целью смещения ХАМАС", - пишет портал.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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