https://ria.ru/20250202/nato-1996923906.html

Зеленский сделал НАТО странное предложение

Зеленский сделал НАТО странное предложение - РИА Новости, 03.02.2025

Зеленский сделал НАТО странное предложение

Владимир Зеленский назвал украинскую армию бонусом для Североатлантического альянса. Об этом глава киевского режима заявил в интервью Associated Press. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-02T21:14:00+03:00

2025-02-02T21:14:00+03:00

2025-02-03T08:17:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал украинскую армию бонусом для Североатлантического альянса. Об этом глава киевского режима заявил в интервью Associated Press."Украинская армия численностью 800 тысяч человек стала бы бонусом для альянса, особенно если Трамп захочет вернуть домой американские войска, дислоцированные за границей", — говорится в публикации.Глава киевского режима также назвал членство Украины в НАТО самым дешевым вариантом для союзников. Москва неоднократно заявляла, что Киев должен отказаться от намерений по вступлению в западный военный блок и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Как отмечал президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996906696.html

https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996916995.html

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в мире, нато, украина, владимир зеленский