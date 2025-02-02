https://ria.ru/20250202/nato-1996923906.html
Зеленский сделал НАТО странное предложение
Зеленский сделал НАТО странное предложение - РИА Новости, 03.02.2025
Зеленский сделал НАТО странное предложение
Владимир Зеленский назвал украинскую армию бонусом для Североатлантического альянса. Об этом глава киевского режима заявил в интервью Associated Press. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-02T21:14:00+03:00
2025-02-02T21:14:00+03:00
2025-02-03T08:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал украинскую армию бонусом для Североатлантического альянса. Об этом глава киевского режима заявил в интервью Associated Press."Украинская армия численностью 800 тысяч человек стала бы бонусом для альянса, особенно если Трамп захочет вернуть домой американские войска, дислоцированные за границей", — говорится в публикации.Глава киевского режима также назвал членство Украины в НАТО самым дешевым вариантом для союзников. Москва неоднократно заявляла, что Киев должен отказаться от намерений по вступлению в западный военный блок и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Как отмечал президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996906696.html
https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996916995.html
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в мире, нато, украина, владимир зеленский
В мире, НАТО, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал НАТО странное предложение
Зеленский назвал армию Украины в 800 тысяч человек бонусом для НАТО