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МВД изучает статус причастных к теракту в "Крокусе" мигрантов
МВД изучает статус причастных к теракту в "Крокусе" мигрантов - РИА Новости, 02.02.2025
МВД изучает статус причастных к теракту в "Крокусе" мигрантов
Полиция знает, когда устроившие теракт в "Крокус сити холле" приехали в Россию, изучается их статус, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:19:00+03:00
2025-02-02T21:19:00+03:00
2025-02-02T21:29:00+03:00
происшествия
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красногорск
александр горовой
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полиция знает, когда устроившие теракт в "Крокус сити холле" приехали в Россию, изучается их статус, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. "Нюансы, сроки заезда, их статус я знаю, но не имею права комментировать. Что касается анализа, у нас очень серьезный Главный информационно-аналитический центр - у него все данные и по административным правонарушениям, и по уголовным делам. Мы ежемесячно видим, кто и сколько совершил преступлений, какова динамика. Мы даже видим, какие мигранты их совершили: незаконные, обучающиеся, трудовые", - сказал Горовой в интервью "Комсомольской правде". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил ранее директор ФСБ России Александр Бортников.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ
https://ria.ru/20250126/sud-1995601134.html
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происшествия, россия, красногорск, александр горовой, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Красногорск, Александр Горовой, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МВД изучает статус причастных к теракту в "Крокусе" мигрантов
Полиция изучает статус мигрантов, причастных к теракту в "Крокус сити холле"