https://ria.ru/20250202/mvd-1996924121.html

МВД изучает статус причастных к теракту в "Крокусе" мигрантов

МВД изучает статус причастных к теракту в "Крокусе" мигрантов - РИА Новости, 02.02.2025

МВД изучает статус причастных к теракту в "Крокусе" мигрантов

Полиция знает, когда устроившие теракт в "Крокус сити холле" приехали в Россию, изучается их статус, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T21:19:00+03:00

2025-02-02T21:19:00+03:00

2025-02-02T21:29:00+03:00

происшествия

россия

красногорск

александр горовой

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полиция знает, когда устроившие теракт в "Крокус сити холле" приехали в Россию, изучается их статус, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. "Нюансы, сроки заезда, их статус я знаю, но не имею права комментировать. Что касается анализа, у нас очень серьезный Главный информационно-аналитический центр - у него все данные и по административным правонарушениям, и по уголовным делам. Мы ежемесячно видим, кто и сколько совершил преступлений, какова динамика. Мы даже видим, какие мигранты их совершили: незаконные, обучающиеся, трудовые", - сказал Горовой в интервью "Комсомольской правде". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил ранее директор ФСБ России Александр Бортников.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ

https://ria.ru/20250126/sud-1995601134.html

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россия

красногорск

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происшествия, россия, красногорск, александр горовой, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)