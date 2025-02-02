https://ria.ru/20250202/mvd-1996921988.html
МВД не намерено платить за сообщения о нелегальных мигрантах
МВД не намерено платить за сообщения о нелегальных мигрантах - РИА Новости, 02.02.2025
МВД не намерено платить за сообщения о нелегальных мигрантах
МВД России не намерено вводить поощрения за сообщения о мигрантах-нелегалах, чтобы не допускать злоупотреблений, сообщил первый замминистра внутренних дел... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:41:00+03:00
2025-02-02T20:41:00+03:00
2025-02-02T20:41:00+03:00
александр горовой
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МВД России не намерено вводить поощрения за сообщения о мигрантах-нелегалах, чтобы не допускать злоупотреблений, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. "Если честно, мы рассматривали этот вопрос, дискутировали года полтора-два, но пока не находим необходимости законодательного закрепления подобного рода инициатив. Во-первых, мы обязаны реагировать на все сообщения, которые поступают. А во-вторых, мы не хотим допустить злоупотреблений со стороны этих граждан, которые бросят работу, будут ходить и по стройкам, по местам компактного проживания, информировать в надежде, что получат какие-то материальные преференции", - сказал Горовой в интервью "Комсомольской правде".
https://ria.ru/20250202/migranty-1996901228.html
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александр горовой, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
Александр Горовой, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия
МВД не намерено платить за сообщения о нелегальных мигрантах
МВД не намерено вводить поощрения за сообщения о мигрантах-нелегалах