https://ria.ru/20250202/mvd-1996921988.html

МВД не намерено платить за сообщения о нелегальных мигрантах

МВД не намерено платить за сообщения о нелегальных мигрантах - РИА Новости, 02.02.2025

МВД не намерено платить за сообщения о нелегальных мигрантах

МВД России не намерено вводить поощрения за сообщения о мигрантах-нелегалах, чтобы не допускать злоупотреблений, сообщил первый замминистра внутренних дел... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T20:41:00+03:00

2025-02-02T20:41:00+03:00

2025-02-02T20:41:00+03:00

александр горовой

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МВД России не намерено вводить поощрения за сообщения о мигрантах-нелегалах, чтобы не допускать злоупотреблений, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. "Если честно, мы рассматривали этот вопрос, дискутировали года полтора-два, но пока не находим необходимости законодательного закрепления подобного рода инициатив. Во-первых, мы обязаны реагировать на все сообщения, которые поступают. А во-вторых, мы не хотим допустить злоупотреблений со стороны этих граждан, которые бросят работу, будут ходить и по стройкам, по местам компактного проживания, информировать в надежде, что получат какие-то материальные преференции", - сказал Горовой в интервью "Комсомольской правде".

https://ria.ru/20250202/migranty-1996901228.html

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александр горовой, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия