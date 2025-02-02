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Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 02.02.2025
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13:13 02.02.2025 (обновлено: 13:14 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/most-1996885040.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 02.02.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:13:00+03:00
2025-02-02T13:14:00+03:00
происшествия
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в полдень в воскресенье. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в новом сообщении.
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происшествия, крымский мост, республика крым
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым
Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили через час после остановки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в полдень в воскресенье.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в новом сообщении.
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ПроисшествияКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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