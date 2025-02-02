https://ria.ru/20250202/most-1996885040.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 02.02.2025

Движение по Крымскому мосту возобновили

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:13:00+03:00

2025-02-02T13:13:00+03:00

2025-02-02T13:14:00+03:00

происшествия

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в полдень в воскресенье. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в новом сообщении.

https://ria.ru/20250121/terakt-1994756738.html

республика крым

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, крымский мост, республика крым