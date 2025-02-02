https://ria.ru/20250202/moskva-1996920540.html

На северо-востоке Москвы загорелся склад

На северо-востоке Москвы загорелся склад - РИА Новости, 02.02.2025

На северо-востоке Москвы загорелся склад

Склад загорелся на площади 150 квадратных метров на северо-востоке Москвы, информации о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 02.02.2025

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происшествия

москва

россия

марьина роща

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Склад загорелся на площади 150 квадратных метров на северо-востоке Москвы, информации о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."Сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы. В 7-м проезде Марьиной Рощи на 150 "квадратах" загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20250202/pozhar-1996852778.html

москва

россия

марьина роща

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2025

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Пожар на складе на северо-западе Москвы Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован на площади 250 "квадратов", крыша строения обрушилась на 150 "квадратах", сообщили в МЧС. 2025-02-02T20:28 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, марьина роща, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)