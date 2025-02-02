https://ria.ru/20250202/moskva-1996875289.html
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека - РИА Новости, 02.02.2025
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T11:33:00+03:00
2025-02-02T11:33:00+03:00
2025-02-02T19:33:00+03:00
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577800_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_879f7a9ff0609ee48d7f67b3d5344d19.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "На Волжском бульваре, в многоэтажке, загорелась квартира на десятом этаже. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины", — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар на пяти квадратных метрах потушили 25 специалистов и семь единиц техники, причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.
https://ria.ru/20250131/pozhar-1996528940.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577800_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4b2d9be30f5a23b4d4ef5f4569c772b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Москве