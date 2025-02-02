https://ria.ru/20250202/moskva-1996875289.html

В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека

В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека - РИА Новости, 02.02.2025

В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T11:33:00+03:00

2025-02-02T11:33:00+03:00

2025-02-02T19:33:00+03:00

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "На Волжском бульваре, в многоэтажке, загорелась квартира на десятом этаже. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины", — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар на пяти квадратных метрах потушили 25 специалистов и семь единиц техники, причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)