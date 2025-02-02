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В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека - РИА Новости, 02.02.2025
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11:33 02.02.2025 (обновлено: 19:33 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/moskva-1996875289.html
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека - РИА Новости, 02.02.2025
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T11:33:00+03:00
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происшествия
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "На Волжском бульваре, в многоэтажке, загорелась квартира на десятом этаже. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины", — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар на пяти квадратных метрах потушили 25 специалистов и семь единиц техники, причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожарные ликвидируют возгорание
Пожарные ликвидируют возгорание - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пожарные ликвидируют возгорание. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"На Волжском бульваре, в многоэтажке, загорелась квартира на десятом этаже. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар на пяти квадратных метрах потушили 25 специалистов и семь единиц техники, причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.
Пожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы на площади 2 тысяч квадратов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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