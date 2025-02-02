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В ДТП на юго-западе Москвы погиб человек - РИА Новости, 02.02.2025
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10:24 02.02.2025 (обновлено: 11:14 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/moskva-1996869405.html
В ДТП на юго-западе Москвы погиб человек
В ДТП на юго-западе Москвы погиб человек - РИА Новости, 02.02.2025
В ДТП на юго-западе Москвы погиб человек
Один человек погиб в результате ДТП на юго-западе столицы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:24:00+03:00
2025-02-02T11:14:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате ДТП на юго-западе столицы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 36-го километра МКАД в столице. "Один человек погиб в результате ДТП на юго-западе столицы. По предварительным данным, на 36 километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на стоящие после мелкого ДТП автомобили "Киа" и "Черри". В результате дорожной аварии водитель автомобиля "Киа" скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, москва, дтп
Происшествия, Авто, Москва, ДТП
В ДТП на юго-западе Москвы погиб человек

ГАИ: один человек погиб в результате ДТП на МКАД

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате ДТП на юго-западе столицы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 36-го километра МКАД в столице.
"Один человек погиб в результате ДТП на юго-западе столицы. По предварительным данным, на 36 километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на стоящие после мелкого ДТП автомобили "Киа" и "Черри". В результате дорожной аварии водитель автомобиля "Киа" скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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