https://ria.ru/20250202/moskva-1996869405.html

В ДТП на юго-западе Москвы погиб человек

В ДТП на юго-западе Москвы погиб человек - РИА Новости, 02.02.2025

В ДТП на юго-западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в результате ДТП на юго-западе столицы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:24:00+03:00

2025-02-02T10:24:00+03:00

2025-02-02T11:14:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате ДТП на юго-западе столицы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 36-го километра МКАД в столице. "Один человек погиб в результате ДТП на юго-западе столицы. По предварительным данным, на 36 километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на стоящие после мелкого ДТП автомобили "Киа" и "Черри". В результате дорожной аварии водитель автомобиля "Киа" скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250201/moskva-1996835947.html

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