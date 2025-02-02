Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура рассказала подробности отравления детей в московской гостинице - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 02.02.2025 (обновлено: 11:16 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/moskva-1996867582.html
Прокуратура рассказала подробности отравления детей в московской гостинице
Прокуратура рассказала подробности отравления детей в московской гостинице - РИА Новости, 02.02.2025
Прокуратура рассказала подробности отравления детей в московской гостинице
Шесть несовершеннолетних девочек отравились в гостинице на юго-востоке Москвы, они обратились за медицинской помощью, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T09:47:00+03:00
2025-02-02T11:16:00+03:00
происшествия
москва
россия
капотня
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:42:3206:1845_1920x0_80_0_0_7074b939b935b68dd29f7620579be9e2.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Шесть несовершеннолетних девочек отравились в гостинице на юго-востоке Москвы, они обратились за медицинской помощью, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По предварительным данным, за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились несовершеннолетние, проживающие в гостинице на улице 2-й квартал Капотни... В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть несовершеннолетних девочек", - говорится в сообщении. Как отметили в прокуратуре, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В Telegram-канале главного следственного управления СК России по Москве добавляется, что в настоящее время следователи изымают продукты питания и документацию, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20250131/otravlenie-1996698699.html
https://ria.ru/20240716/otravlenie-1960056941.html
москва
россия
капотня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_7911b1f0640e1a24507d69141e18e66c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, капотня, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Капотня, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура рассказала подробности отравления детей в московской гостинице

После отравления шести детей в гостинице в Капотне возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Шесть несовершеннолетних девочек отравились в гостинице на юго-востоке Москвы, они обратились за медицинской помощью, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"По предварительным данным, за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились несовершеннолетние, проживающие в гостинице на улице 2-й квартал Капотни... В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть несовершеннолетних девочек", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Пермском крае ограничат работу некоторых точек питания после отравлений
31 января, 18:20
Как отметили в прокуратуре, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В Telegram-канале главного следственного управления СК России по Москве добавляется, что в настоящее время следователи изымают продукты питания и документацию, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17
16 июля 2024, 16:10
 
ПроисшествияМоскваРоссияКапотняСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала