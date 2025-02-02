https://ria.ru/20250202/moskva-1996867582.html

Прокуратура рассказала подробности отравления детей в московской гостинице

Прокуратура рассказала подробности отравления детей в московской гостинице - РИА Новости, 02.02.2025

Прокуратура рассказала подробности отравления детей в московской гостинице

Шесть несовершеннолетних девочек отравились в гостинице на юго-востоке Москвы, они обратились за медицинской помощью, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T09:47:00+03:00

2025-02-02T09:47:00+03:00

2025-02-02T11:16:00+03:00

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Шесть несовершеннолетних девочек отравились в гостинице на юго-востоке Москвы, они обратились за медицинской помощью, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По предварительным данным, за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились несовершеннолетние, проживающие в гостинице на улице 2-й квартал Капотни... В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть несовершеннолетних девочек", - говорится в сообщении. Как отметили в прокуратуре, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В Telegram-канале главного следственного управления СК России по Москве добавляется, что в настоящее время следователи изымают продукты питания и документацию, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250131/otravlenie-1996698699.html

https://ria.ru/20240716/otravlenie-1960056941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, капотня, следственный комитет россии (ск рф)