https://ria.ru/20250202/more-1996929961.html
Метеоролог объяснил появление слизи на поверхности Мраморного моря
Метеоролог объяснил появление слизи на поверхности Мраморного моря - РИА Новости, 02.02.2025
Метеоролог объяснил появление слизи на поверхности Мраморного моря
Появившаяся на поверхности Мраморного моря в Стамбуле морская слизь вызвана чрезмерным загрязнением моря, наблюдается уменьшение кислорода и вымирание целого... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T22:31:00+03:00
2025-02-02T22:31:00+03:00
2025-02-02T22:31:00+03:00
мраморное море
стамбул
средиземное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883897244_0:50:3071:1777_1920x0_80_0_0_27e2d5f434fb124419aa50620d2d7818.jpg
СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Появившаяся на поверхности Мраморного моря в Стамбуле морская слизь вызвана чрезмерным загрязнением моря, наблюдается уменьшение кислорода и вымирание целого ряда видов фауны и флоры, заявил РИА Новости метеоролог, профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир. Морская слизь (мюсилаж) наблюдается на поверхности Мраморного моря у берегов Стамбула с начала этого года, ранее слизь в таких же количествах наблюдалась лишь в 2021 году, когда в некоторых районах море было покрыто пеной. "Экосистему Мраморного моря полностью разрушил тот факт, что с 1950-х годов канализационные стоки и отходы заводов сбрасывали в него. Зона обитания морских обитателей сузилась, их существование под угрозой", - сказал Оздемир. Помимо этого, по словам ученого, негативно сказывается рост численности населения в регионе Мраморного моря, обилие промышленных объектов, недостаток инфраструктуры и уничтожение песчаных пляжей. "Уровень кислорода в Мраморном море сейчас пониженный, что осложняет жизнь морских обитателей и рыбы. Некоторые виды фауны под угрозой полного исчезновения. Вследствие этого загрязнения время от времени в разных частях Мраморного моря наблюдается морская слизь", - пояснил ученый. Ученый отметил, что Мраморное море необходимо защитить, так как оно является биологическим коридором, имеющим огромное значение для биологического разнообразия Черного и Средиземного морей. По мнению Оздемира, важным условием для спасения моря является восстановление песчаных пляжей. "Слизь с загрязнением естественным образом - ветром и волнами - выносит на песчаные пляжи, где под воздействием солнечных лучей они разрушаются. Водоросли благодаря фотосинтезу производят кислород, необходимый морским обитателям. Некоторые виды мидий способны очищать море от загрязнений - то есть речь идет о большом цикле в собственной экосистеме моря", - пояснил эксперт. По словам Оздемира, на восстановление прежнего состояния моря уйдет значительное время, усилия в этом направлении предпринимаются как государством, так и на уровне частных проектов. В 2021 году Мраморное море и расположенные в нем Принцевы острова были наделены статусом особой природоохранной зоны ввиду уникальной флоры и фауны.
https://ria.ru/20240328/turtsiya-1936296799.html
https://ria.ru/20240425/zagryaznenie-1942362654.html
https://ria.ru/20250114/anapa-1993691612.html
мраморное море
стамбул
средиземное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883897244_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_11395680ead4c56dc9b394031f2fabfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мраморное море, стамбул, средиземное море
Мраморное море, Стамбул, Средиземное море
Метеоролог объяснил появление слизи на поверхности Мраморного моря
Метеоролог Оздемир: слизь в Мраморном море вызвана чрезмерным загрязнением
СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Появившаяся на поверхности Мраморного моря в Стамбуле морская слизь вызвана чрезмерным загрязнением моря, наблюдается уменьшение кислорода и вымирание целого ряда видов фауны и флоры, заявил РИА Новости метеоролог, профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир.
Морская слизь (мюсилаж) наблюдается на поверхности Мраморного моря
у берегов Стамбула
с начала этого года, ранее слизь в таких же количествах наблюдалась лишь в 2021 году, когда в некоторых районах море было покрыто пеной.
«
"Экосистему Мраморного моря полностью разрушил тот факт, что с 1950-х годов канализационные стоки и отходы заводов сбрасывали в него. Зона обитания морских обитателей сузилась, их существование под угрозой", - сказал Оздемир. Помимо этого, по словам ученого, негативно сказывается рост численности населения в регионе Мраморного моря, обилие промышленных объектов, недостаток инфраструктуры и уничтожение песчаных пляжей.
"Уровень кислорода в Мраморном море сейчас пониженный, что осложняет жизнь морских обитателей и рыбы. Некоторые виды фауны под угрозой полного исчезновения. Вследствие этого загрязнения время от времени в разных частях Мраморного моря наблюдается морская слизь", - пояснил ученый.
Ученый отметил, что Мраморное море необходимо защитить, так как оно является биологическим коридором, имеющим огромное значение для биологического разнообразия Черного и Средиземного морей
.
По мнению Оздемира, важным условием для спасения моря является восстановление песчаных пляжей.
«
"Слизь с загрязнением естественным образом - ветром и волнами - выносит на песчаные пляжи, где под воздействием солнечных лучей они разрушаются. Водоросли благодаря фотосинтезу производят кислород, необходимый морским обитателям. Некоторые виды мидий способны очищать море от загрязнений - то есть речь идет о большом цикле в собственной экосистеме моря", - пояснил эксперт.
По словам Оздемира, на восстановление прежнего состояния моря уйдет значительное время, усилия в этом направлении предпринимаются как государством, так и на уровне частных проектов.
В 2021 году Мраморное море и расположенные в нем Принцевы острова были наделены статусом особой природоохранной зоны ввиду уникальной флоры и фауны.