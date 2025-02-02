https://ria.ru/20250202/more-1996929961.html

Метеоролог объяснил появление слизи на поверхности Мраморного моря

Метеоролог объяснил появление слизи на поверхности Мраморного моря - РИА Новости, 02.02.2025

Метеоролог объяснил появление слизи на поверхности Мраморного моря

Появившаяся на поверхности Мраморного моря в Стамбуле морская слизь вызвана чрезмерным загрязнением моря, наблюдается уменьшение кислорода и вымирание целого... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T22:31:00+03:00

2025-02-02T22:31:00+03:00

2025-02-02T22:31:00+03:00

мраморное море

стамбул

средиземное море

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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Появившаяся на поверхности Мраморного моря в Стамбуле морская слизь вызвана чрезмерным загрязнением моря, наблюдается уменьшение кислорода и вымирание целого ряда видов фауны и флоры, заявил РИА Новости метеоролог, профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир. Морская слизь (мюсилаж) наблюдается на поверхности Мраморного моря у берегов Стамбула с начала этого года, ранее слизь в таких же количествах наблюдалась лишь в 2021 году, когда в некоторых районах море было покрыто пеной. "Экосистему Мраморного моря полностью разрушил тот факт, что с 1950-х годов канализационные стоки и отходы заводов сбрасывали в него. Зона обитания морских обитателей сузилась, их существование под угрозой", - сказал Оздемир. Помимо этого, по словам ученого, негативно сказывается рост численности населения в регионе Мраморного моря, обилие промышленных объектов, недостаток инфраструктуры и уничтожение песчаных пляжей. "Уровень кислорода в Мраморном море сейчас пониженный, что осложняет жизнь морских обитателей и рыбы. Некоторые виды фауны под угрозой полного исчезновения. Вследствие этого загрязнения время от времени в разных частях Мраморного моря наблюдается морская слизь", - пояснил ученый. Ученый отметил, что Мраморное море необходимо защитить, так как оно является биологическим коридором, имеющим огромное значение для биологического разнообразия Черного и Средиземного морей. По мнению Оздемира, важным условием для спасения моря является восстановление песчаных пляжей. "Слизь с загрязнением естественным образом - ветром и волнами - выносит на песчаные пляжи, где под воздействием солнечных лучей они разрушаются. Водоросли благодаря фотосинтезу производят кислород, необходимый морским обитателям. Некоторые виды мидий способны очищать море от загрязнений - то есть речь идет о большом цикле в собственной экосистеме моря", - пояснил эксперт. По словам Оздемира, на восстановление прежнего состояния моря уйдет значительное время, усилия в этом направлении предпринимаются как государством, так и на уровне частных проектов. В 2021 году Мраморное море и расположенные в нем Принцевы острова были наделены статусом особой природоохранной зоны ввиду уникальной флоры и фауны.

https://ria.ru/20240328/turtsiya-1936296799.html

https://ria.ru/20240425/zagryaznenie-1942362654.html

https://ria.ru/20250114/anapa-1993691612.html

мраморное море

стамбул

средиземное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мраморное море, стамбул, средиземное море