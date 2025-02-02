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Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:12 02.02.2025 (обновлено: 01:14 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/minoborony-1996848864.html
Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном
Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном - РИА Новости, 02.02.2025
Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном
Киев нанёс ракетный удар по Судже в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в Русском Поречном в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T01:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
суджа
россия
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев нанёс ракетный удар по Судже в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в Русском Поречном в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Российское ведомство сообщило, что 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет из Сумской области Украины зафиксировали российские средства ПВО."Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области", - говорится в сообщении."Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996842091.html
https://ria.ru/20250202/sudzha-1996848476.html
суджа
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суджа, россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном

Минобороны: удар ВСУ в Судже призван отвлечь внимание от Русского Поречного

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев нанёс ракетный удар по Судже в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в Русском Поречном в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российское ведомство сообщило, что 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет из Сумской области Украины зафиксировали российские средства ПВО.
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"Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области", - говорится в сообщении.
"Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", - отметили в МО РФ.
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ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по интернату в Судже
01:05
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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