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Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном
Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном - РИА Новости, 02.02.2025
Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном
Киев нанёс ракетный удар по Судже в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в Русском Поречном в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T01:12:00+03:00
2025-02-02T01:12:00+03:00
2025-02-02T01:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев нанёс ракетный удар по Судже в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в Русском Поречном в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Российское ведомство сообщило, что 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет из Сумской области Украины зафиксировали российские средства ПВО."Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области", - говорится в сообщении."Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", - отметили в МО РФ.
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суджа, россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном
Минобороны: удар ВСУ в Судже призван отвлечь внимание от Русского Поречного