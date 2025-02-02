https://ria.ru/20250202/minoborony-1996848864.html

Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном

Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном - РИА Новости, 02.02.2025

Удар ВСУ по Судже призван отвлечь внимание от событий в Русском Поречном

Киев нанёс ракетный удар по Судже в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в Русском Поречном в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025

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2025-02-02T01:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

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вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев нанёс ракетный удар по Судже в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в Русском Поречном в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Российское ведомство сообщило, что 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет из Сумской области Украины зафиксировали российские средства ПВО."Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области", - говорится в сообщении."Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", - отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20250201/germaniya-1996842091.html

https://ria.ru/20250202/sudzha-1996848476.html

суджа

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суджа, россия, вооруженные силы украины, киев