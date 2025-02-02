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В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России
В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России - РИА Новости, 02.02.2025
В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России
На территории России нелегально находятся 670 тысяч человек, примерно половина из них — женщины и дети, заявил первый заместитель главы МВД Александр Горовой в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:28:00+03:00
2025-02-02T16:28:00+03:00
2025-02-02T16:28:00+03:00
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александр горовой
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На территории России нелегально находятся 670 тысяч человек, примерно половина из них — женщины и дети, заявил первый заместитель главы МВД Александр Горовой в беседе с "Комсомольской правдой"."По 30 апреля 2025 года они имеют право обратиться в профильные ведомства и органы внутренних дел, чтобы урегулировать вопрос о своем правовом статусе", — говорится в публикации.Если урегулировать правовой статус не удастся, иностранным гражданам придется покинуть Россию, заключил Горовой.Ранее Минпросвещения предложило новый перечень документов для поступления детей иностранных граждан в российские школы. Согласно документу, теперь для приема в образовательное учреждение следует подтвердить право на проживание в России не только ребенка, но и его законных представителей.
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россия, общество, александр горовой
Россия, Общество, Александр Горовой
В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России
Замглавы МВД Горовой: в России нелегально находятся 670 тыс мигрантов