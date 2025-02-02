https://ria.ru/20250202/mid-1996876554.html

Власти Молдавии стремятся обелить преступления Антонеску, заявили в МИД

Власти Молдавии стремятся обелить преступления Антонеску, заявили в МИД - РИА Новости, 02.02.2025

Власти Молдавии стремятся обелить преступления Антонеску, заявили в МИД

Власти Молдавии стремятся обелить преступления режима румынского премьер-министра Йона Антонеску в ходе Второй мировой войны в рамках навязанного Западом... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T11:49:00+03:00

2025-02-02T11:49:00+03:00

2025-02-02T11:56:00+03:00

в мире

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оон

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Молдавии стремятся обелить преступления режима румынского премьер-министра Йона Антонеску в ходе Второй мировой войны в рамках навязанного Западом гибельного курса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Глава минобразования Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур. "Рассматриваем это как составную часть последовательно реализуемого режимом (президента Молдавии - ред.) Майи Санду навязанного Западом гибельного курса, ведущего к глубинному расколу и ослаблению молдавского общества", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как отметила официальный представитель МИД, власти Кишинева действуют в интересах "своих есовских и англосаксонских покровителей", что проявляется и в отказе голосовать за инициированную Россией резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. "Давление Запада и глумление собственных властей над народом и исторической памятью вызывают неприятие значительной части молдаван, которые консолидируются для защиты суверенитета своей страны и связывают его сохранение с развитием сотрудничества с Россией - надежным другом и партнером ", - подчеркнула она. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло закон о запрете на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны. Общее число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.

https://ria.ru/20241225/natsist-1991310258.html

https://ria.ru/20190830/1558058689.html

https://ria.ru/20241112/moldavija-1983304101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова, майя санду, оон, вторая мировая война (1939-1945)