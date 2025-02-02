В Словакии завесили флагами оскорбительные надписи на советском мемориале
Словацкие активисты завесили флагами ругательные надписи на советском мемориале
Братислава. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 фев - РИА Новости. Активисты гражданского объединения "Брат за Брата" завесили словацкими флагами оскорбительные надписи на оскверненном вандалами советском мемориале, который установлен на юго-востоке страны в честь погибших в кровопролитных боях с фашистами красноармейцев.
Ранее посольство России в Словакии сообщило, что 30 января в Кошицком крае на Дарговском перевале был совершен акт вандализма в отношении мемориала Советской армии "Победа". Дипломаты назвали это гнусным преступлением и выразили надежду на то, что местные власти накажут вандалов и в кратчайшие сроки приведут монумент в первоначальное состояние. Активисты объединения "Брат за Брата", которые уже неоднократно устраняли последствия вандализма на советских памятниках в Словакии, опубликовали видео, на кадрах которого были видны оскорбительные надписи, сделанные на мемориале желто-голубой краской, в том числе в адрес действующего министра Словакии Роберта Фицо, а также свастику.
"Это наша Словакия - наша земля", - подписали активисты фотографии, опубликованные в воскресенье, на которых видно, что все оскорбительные надписи на памятнике скрыты флагами Словакии.
Активисты также провели у мемориала памятную акцию, их поддержали порядка 200 человек, они возложили к памятнику венки и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах.
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