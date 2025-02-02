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В Словакии завесили флагами оскорбительные надписи на советском мемориале - РИА Новости, 03.02.2025
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22:25 02.02.2025 (обновлено: 04:04 03.02.2025)
https://ria.ru/20250202/memorial-1996929804.html
В Словакии завесили флагами оскорбительные надписи на советском мемориале
В Словакии завесили флагами оскорбительные надписи на советском мемориале - РИА Новости, 03.02.2025
В Словакии завесили флагами оскорбительные надписи на советском мемориале
Активисты гражданского объединения "Брат за Брата" завесили словацкими флагами оскорбительные надписи на оскверненном вандалами советском мемориале, который... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-02T22:25:00+03:00
2025-02-03T04:04:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 2 фев - РИА Новости. Активисты гражданского объединения "Брат за Брата" завесили словацкими флагами оскорбительные надписи на оскверненном вандалами советском мемориале, который установлен на юго-востоке страны в честь погибших в кровопролитных боях с фашистами красноармейцев. Ранее посольство России в Словакии сообщило, что 30 января в Кошицком крае на Дарговском перевале был совершен акт вандализма в отношении мемориала Советской армии "Победа". Дипломаты назвали это гнусным преступлением и выразили надежду на то, что местные власти накажут вандалов и в кратчайшие сроки приведут монумент в первоначальное состояние. Активисты объединения "Брат за Брата", которые уже неоднократно устраняли последствия вандализма на советских памятниках в Словакии, опубликовали видео, на кадрах которого были видны оскорбительные надписи, сделанные на мемориале желто-голубой краской, в том числе в адрес действующего министра Словакии Роберта Фицо, а также свастику. "Это наша Словакия - наша земля", - подписали активисты фотографии, опубликованные в воскресенье, на которых видно, что все оскорбительные надписи на памятнике скрыты флагами Словакии. Активисты также провели у мемориала памятную акцию, их поддержали порядка 200 человек, они возложили к памятнику венки и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах.
https://ria.ru/20250128/litva-1996218478.html
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в мире, словакия, россия, роберт фицо
В мире, Словакия, Россия, Роберт Фицо
В Словакии завесили флагами оскорбительные надписи на советском мемориале

Словацкие активисты завесили флагами ругательные надписи на советском мемориале

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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БРАТИСЛАВА, 2 фев - РИА Новости. Активисты гражданского объединения "Брат за Брата" завесили словацкими флагами оскорбительные надписи на оскверненном вандалами советском мемориале, который установлен на юго-востоке страны в честь погибших в кровопролитных боях с фашистами красноармейцев.
Ранее посольство России в Словакии сообщило, что 30 января в Кошицком крае на Дарговском перевале был совершен акт вандализма в отношении мемориала Советской армии "Победа". Дипломаты назвали это гнусным преступлением и выразили надежду на то, что местные власти накажут вандалов и в кратчайшие сроки приведут монумент в первоначальное состояние. Активисты объединения "Брат за Брата", которые уже неоднократно устраняли последствия вандализма на советских памятниках в Словакии, опубликовали видео, на кадрах которого были видны оскорбительные надписи, сделанные на мемориале желто-голубой краской, в том числе в адрес действующего министра Словакии Роберта Фицо, а также свастику.
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"Это наша Словакия - наша земля", - подписали активисты фотографии, опубликованные в воскресенье, на которых видно, что все оскорбительные надписи на памятнике скрыты флагами Словакии.
Активисты также провели у мемориала памятную акцию, их поддержали порядка 200 человек, они возложили к памятнику венки и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах.
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