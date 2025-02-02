https://ria.ru/20250202/memorial-1996929804.html

В Словакии завесили флагами оскорбительные надписи на советском мемориале

В Словакии завесили флагами оскорбительные надписи на советском мемориале - РИА Новости, 03.02.2025

В Словакии завесили флагами оскорбительные надписи на советском мемориале

Активисты гражданского объединения "Брат за Брата" завесили словацкими флагами оскорбительные надписи на оскверненном вандалами советском мемориале, который... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-02T22:25:00+03:00

2025-02-02T22:25:00+03:00

2025-02-03T04:04:00+03:00

в мире

словакия

россия

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154352/11/1543521192_0:405:2740:1946_1920x0_80_0_0_0c1abe3962834e9ed99128fa662630f5.jpg

БРАТИСЛАВА, 2 фев - РИА Новости. Активисты гражданского объединения "Брат за Брата" завесили словацкими флагами оскорбительные надписи на оскверненном вандалами советском мемориале, который установлен на юго-востоке страны в честь погибших в кровопролитных боях с фашистами красноармейцев. Ранее посольство России в Словакии сообщило, что 30 января в Кошицком крае на Дарговском перевале был совершен акт вандализма в отношении мемориала Советской армии "Победа". Дипломаты назвали это гнусным преступлением и выразили надежду на то, что местные власти накажут вандалов и в кратчайшие сроки приведут монумент в первоначальное состояние. Активисты объединения "Брат за Брата", которые уже неоднократно устраняли последствия вандализма на советских памятниках в Словакии, опубликовали видео, на кадрах которого были видны оскорбительные надписи, сделанные на мемориале желто-голубой краской, в том числе в адрес действующего министра Словакии Роберта Фицо, а также свастику. "Это наша Словакия - наша земля", - подписали активисты фотографии, опубликованные в воскресенье, на которых видно, что все оскорбительные надписи на памятнике скрыты флагами Словакии. Активисты также провели у мемориала памятную акцию, их поддержали порядка 200 человек, они возложили к памятнику венки и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах.

https://ria.ru/20250128/litva-1996218478.html

https://ria.ru/20240815/slovakija-1966369371.html

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, россия, роберт фицо