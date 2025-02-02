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Президент Мексики заявила о серьезных последствиях введения пошлин для США - РИА Новости, 02.02.2025
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23:54 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/meksika-1996935881.html
Президент Мексики заявила о серьезных последствиях введения пошлин для США
Президент Мексики заявила о серьезных последствиях введения пошлин для США - РИА Новости, 02.02.2025
Президент Мексики заявила о серьезных последствиях введения пошлин для США
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о серьезных последствиях, которые будет иметь для экономики США введение 25% пошлин на мексиканские товары. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:54:00+03:00
2025-02-02T23:54:00+03:00
мексика
сша
канада
клаудия шейнбаум
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
китай
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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о серьезных последствиях, которые будет иметь для экономики США введение 25% пошлин на мексиканские товары. "Эта 25%-ная тарифная мера имеет последствия для обеих стран, но она имеет очень серьезные последствия для экономики Соединенных Штатов, поскольку она значительно увеличит стоимость всех товаров, экспортируемых из Мексики в Соединенные Штаты", - написала Шейнбаум в своем блоге в Х. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Комментируя официальные причины санкций, Шейнбаум назвала "ужасно безответственными" и клеветническими заявления Белого дома о наличии связей между мексиканским правительством и организованной преступностью, а также категорически отвергла "любые намерения вмешательства на нашу территорию". Политик напомнила при этом, что Мексика не желает конфронтации и нацелена на сотрудничество с США.
https://ria.ru/20250202/ssha-1996912287.html
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мексика, сша, канада, клаудия шейнбаум, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, китай
Мексика, США, Канада, Клаудия Шейнбаум, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Китай
Президент Мексики заявила о серьезных последствиях введения пошлин для США

Шейнбаум: пошлины на товары из Мексики серьезно скажутся на экономике США

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о серьезных последствиях, которые будет иметь для экономики США введение 25% пошлин на мексиканские товары.
"Эта 25%-ная тарифная мера имеет последствия для обеих стран, но она имеет очень серьезные последствия для экономики Соединенных Штатов, поскольку она значительно увеличит стоимость всех товаров, экспортируемых из Мексики в Соединенные Штаты", - написала Шейнбаум в своем блоге в Х.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В США предупредили Канаду, Мексику и КНР о последствиях введения пошлин
Вчера, 18:42
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Комментируя официальные причины санкций, Шейнбаум назвала "ужасно безответственными" и клеветническими заявления Белого дома о наличии связей между мексиканским правительством и организованной преступностью, а также категорически отвергла "любые намерения вмешательства на нашу территорию". Политик напомнила при этом, что Мексика не желает конфронтации и нацелена на сотрудничество с США.
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Президент Мексики заявила, что пошлины США мешают торговому соглашению
Вчера, 07:52
 
МексикаСШАКанадаКлаудия ШейнбаумВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ миреКитай
 
 
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