https://ria.ru/20250202/meksika-1996935881.html

Президент Мексики заявила о серьезных последствиях введения пошлин для США

Президент Мексики заявила о серьезных последствиях введения пошлин для США - РИА Новости, 02.02.2025

Президент Мексики заявила о серьезных последствиях введения пошлин для США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о серьезных последствиях, которые будет иметь для экономики США введение 25% пошлин на мексиканские товары. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T23:54:00+03:00

2025-02-02T23:54:00+03:00

2025-02-02T23:54:00+03:00

мексика

сша

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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о серьезных последствиях, которые будет иметь для экономики США введение 25% пошлин на мексиканские товары. "Эта 25%-ная тарифная мера имеет последствия для обеих стран, но она имеет очень серьезные последствия для экономики Соединенных Штатов, поскольку она значительно увеличит стоимость всех товаров, экспортируемых из Мексики в Соединенные Штаты", - написала Шейнбаум в своем блоге в Х. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Комментируя официальные причины санкций, Шейнбаум назвала "ужасно безответственными" и клеветническими заявления Белого дома о наличии связей между мексиканским правительством и организованной преступностью, а также категорически отвергла "любые намерения вмешательства на нашу территорию". Политик напомнила при этом, что Мексика не желает конфронтации и нацелена на сотрудничество с США.

https://ria.ru/20250202/ssha-1996912287.html

https://ria.ru/20250202/poshliny-1996862380.html

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