https://ria.ru/20250202/meksika-1996854368.html

Мексика приняла меры против США в ответ на введенные Трампом пошлины

Мексика приняла меры против США в ответ на введенные Трампом пошлины - РИА Новости, 02.02.2025

Мексика приняла меры против США в ответ на введенные Трампом пошлины

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры"... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T04:20:00+03:00

2025-02-02T04:20:00+03:00

2025-02-02T06:45:00+03:00

мексика

сша

канада

клаудия шейнбаум

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны."Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики", — написала Шейнбаум в соцсети Х. Она отвергла заявления американской администрации о связях правительства Мексики с преступными организациями, а также осудила возможно вторжение на территорию страны."Если где-то и существует такой альянс, то на оружейных складах в США, которые продают этим преступным группировкам мощное оружие", — говорится в сообщении Шейнбаум.Глава государства предложила США начать борьбу с уличной наркоторговлей и отмыванием доходов от нее у себя дома, начать кампании профилактики и работу с молодежью, отметив, что проблема употребления и распространения наркотиков в США, а также беспорядочного назначения медицинских препаратов "не решается"."Мексика не хочет конфронтации. Мы исходим из сотрудничества между соседними странами. Мексика не хочет, чтобы фентанил попадал не только в США, но и куда-либо еще. Поэтому, если Соединенные Штаты хотят бороться с преступными группировками,... мы должны комплексно работать вместе на принципах общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и, прежде всего, уважения суверенитета, который не подлежит обсуждению", — добавила Шейнбаум.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Белый дом также объявил введение пошли на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов и 10 процентов на товары из КНР.При этом указ Трампа допускает возможность повышения пошлин, если любая из попавших под его действие стран введет ответные меры.До этого американский президент заявил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. Кроме того, он заявил, что объявленные террористами наркокартели "находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение" США.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

https://ria.ru/20250131/tramp-1996724503.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996751145.html

мексика

сша

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мексика, сша, канада, клаудия шейнбаум, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады