Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 02.02.2025 (обновлено: 22:05 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/mchs-1996921416.html
Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов
Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов - РИА Новости, 02.02.2025
Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов
Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 250 "квадратов", сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:37:00+03:00
2025-02-02T22:05:00+03:00
россия
происшествия
москва
марьина роща
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996924324_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea40db1aebbe4d84324d7cf05c8e0bef.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 250 "квадратов", сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы. В 7-м проезде Марьиной Рощи на 150 "квадратах" загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала."Площадь загорания 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250202/pozhar-1996852778.html
россия
москва
марьина роща
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар на складе на северо-западе Москвы
Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован на площади 250 "квадратов", крыша строения обрушилась на 150 "квадратах", сообщили в МЧС.
2025-02-02T20:37
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996924324_105:0:1545:1080_1920x0_80_0_0_7ab36cc8634d43471157ae00ddba1caf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, москва, марьина роща, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, Москва, Марьина роща, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов

МЧС: площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 250 квадратов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 250 "квадратов", сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы. В 7-м проезде Марьиной Рощи на 150 "квадратах" загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
"Площадь загорания 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Вчера, 03:01
 
РоссияПроисшествияМоскваМарьина рощаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала