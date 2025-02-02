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Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов
Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов - РИА Новости, 02.02.2025
Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов
Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 250 "квадратов", сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:37:00+03:00
2025-02-02T20:37:00+03:00
2025-02-02T22:05:00+03:00
россия
происшествия
москва
марьина роща
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 250 "квадратов", сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы. В 7-м проезде Марьиной Рощи на 150 "квадратах" загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала."Площадь загорания 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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россия
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Пожар на складе на северо-западе Москвы
Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован на площади 250 "квадратов", крыша строения обрушилась на 150 "квадратах", сообщили в МЧС.
2025-02-02T20:37
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россия, происшествия, москва, марьина роща, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, Москва, Марьина роща, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов
МЧС: площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 250 квадратов