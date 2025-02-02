https://ria.ru/20250202/mchs-1996921416.html

Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов

Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов - РИА Новости, 02.02.2025

Площадь пожара на складе в Москве выросла до 250 квадратов

Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 250 "квадратов", сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 02.02.2025

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россия

происшествия

москва

марьина роща

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы выросла до 250 "квадратов", сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы. В 7-м проезде Марьиной Рощи на 150 "квадратах" загорелся склад. На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала."Площадь загорания 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250202/pozhar-1996852778.html

россия

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марьина роща

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Пожар на складе на северо-западе Москвы Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован на площади 250 "квадратов", крыша строения обрушилась на 150 "квадратах", сообщили в МЧС. 2025-02-02T20:37 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, москва, марьина роща, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)