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В одном из районов Дагестана изъяли более трех тысяч устройств для майнинга
В одном из районов Дагестана изъяли более трех тысяч устройств для майнинга - РИА Новости, 02.02.2025
В одном из районов Дагестана изъяли более трех тысяч устройств для майнинга
Свыше трех тысяч устройств для добычи криптовалюты изъяли в 2024 году в одном только Карабудахкентском районе Дагестана, сообщил директор "Дагэнерго" Арсен... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T02:56:00+03:00
2025-02-02T02:56:00+03:00
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карабудахкентский район
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МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Свыше трех тысяч устройств для добычи криптовалюты изъяли в 2024 году в одном только Карабудахкентском районе Дагестана, сообщил директор "Дагэнерго" Арсен Гаджиев."Борьба с нелегальным майнингом: в Карабудахкентском районе изъято более трех тысяч устройств в 2024 году", – написал Гаджиев в своем Telegram-канале.Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами.Постановление правительства России от 23 декабря 2024 года полностью запрещает майнинг в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
https://ria.ru/20250128/mayning-1996012383.html
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карабудахкентский район, россия
Карабудахкентский район, Россия
В одном из районов Дагестана изъяли более трех тысяч устройств для майнинга
В одном районе Дагестана за год изъяли более трех тысяч устройств для майнинга