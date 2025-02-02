https://ria.ru/20250202/mat-1996866351.html

В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком

В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 02.02.2025

В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком

Во время пожара в частном доме под Иркутском погибли мать и ее 10-летний сын, причина пожара устанавливается, сообщает главное управление МЧС по Иркутской... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T09:22:00+03:00

2025-02-02T09:22:00+03:00

2025-02-02T09:22:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Во время пожара в частном доме под Иркутском погибли мать и ее 10-летний сын, причина пожара устанавливается, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области. "На пожаре погибли мать и сын. В микрорайоне Ново-Иркутский загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 51-летней женщины и 10-летнего мальчика", - говорится в сообщении. На тушении работали 22 спасателя и семь единиц техники. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура.

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иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)