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В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 02.02.2025
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09:22 02.02.2025
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В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком
В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 02.02.2025
В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком
Во время пожара в частном доме под Иркутском погибли мать и ее 10-летний сын, причина пожара устанавливается, сообщает главное управление МЧС по Иркутской... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T09:22:00+03:00
2025-02-02T09:22:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Во время пожара в частном доме под Иркутском погибли мать и ее 10-летний сын, причина пожара устанавливается, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области. "На пожаре погибли мать и сын. В микрорайоне Ново-Иркутский загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 51-летней женщины и 10-летнего мальчика", - говорится в сообщении. На тушении работали 22 спасателя и семь единиц техники. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура.
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россия
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происшествия, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком

В Иркутской области при пожаре погибли женщина и десятилетний ребенок

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ИРКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Во время пожара в частном доме под Иркутском погибли мать и ее 10-летний сын, причина пожара устанавливается, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.
"На пожаре погибли мать и сын. В микрорайоне Ново-Иркутский загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 51-летней женщины и 10-летнего мальчика", - говорится в сообщении.
На тушении работали 22 спасателя и семь единиц техники. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.
СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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