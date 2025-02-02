https://ria.ru/20250202/mat-1996866351.html
В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком
В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 02.02.2025
В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком
Во время пожара в частном доме под Иркутском погибли мать и ее 10-летний сын, причина пожара устанавливается, сообщает главное управление МЧС по Иркутской... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T09:22:00+03:00
2025-02-02T09:22:00+03:00
2025-02-02T09:22:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
ИРКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Во время пожара в частном доме под Иркутском погибли мать и ее 10-летний сын, причина пожара устанавливается, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области. "На пожаре погибли мать и сын. В микрорайоне Ново-Иркутский загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела 51-летней женщины и 10-летнего мальчика", - говорится в сообщении. На тушении работали 22 спасателя и семь единиц техники. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование контролирует прокуратура.
https://ria.ru/20250201/banya-1996838735.html
россия
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области при пожаре погибли женщина с ребенком
В Иркутской области при пожаре погибли женщина и десятилетний ребенок