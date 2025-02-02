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USAID пора умереть, заявил Маск - РИА Новости, 03.02.2025
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21:12 02.02.2025 (обновлено: 08:23 03.02.2025)
https://ria.ru/20250202/mask-1996923683.html
USAID пора умереть, заявил Маск
USAID пора умереть, заявил Маск - РИА Новости, 03.02.2025
USAID пора умереть, заявил Маск
Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал агентство США по международному... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-02T21:12:00+03:00
2025-02-03T08:23:00+03:00
в мире
сша
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илон маск
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". &quot;USAID — преступная организация. Пора ей умереть&quot;, — написал Маск на своей странице в соцсети X.В отдельной публикации в соцсети он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Ранее западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим. Белый дом ранее сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
https://ria.ru/20250202/zaharova-1996868088.html
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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в мире, сша, украина, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
USAID пора умереть, заявил Маск

Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID "преступной организацией", которой "пора умереть".
«

"USAID — преступная организация. Пора ей умереть", — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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В отдельной публикации в соцсети он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Ранее западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим.
Белый дом ранее сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
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В миреСШАУкраинаИлон МаскДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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