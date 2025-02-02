https://ria.ru/20250202/mask-1996923683.html

USAID пора умереть, заявил Маск

USAID пора умереть, заявил Маск - РИА Новости, 03.02.2025

USAID пора умереть, заявил Маск

Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал агентство США по международному... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-02T21:12:00+03:00

2025-02-02T21:12:00+03:00

2025-02-03T08:23:00+03:00

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илон маск

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". "USAID — преступная организация. Пора ей умереть", — написал Маск на своей странице в соцсети X.В отдельной публикации в соцсети он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Ранее западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим. Белый дом ранее сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.

https://ria.ru/20250202/zaharova-1996868088.html

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша