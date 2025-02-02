USAID пора умереть, заявил Маск
Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID "преступной организацией", которой "пора умереть".
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В отдельной публикации в соцсети он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Ранее западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим.
Белый дом ранее сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
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